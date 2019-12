-VERGİ YÜZSÜZLERİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Ülkemizde 7 bin 552 mükellefin devlete 850 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarları 850 bin lirayı aşan vergi ve ceza listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında 1 milyar 209 milyon 458 bin 175 liralık vergi borcu ile Marmaris'te suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması konusunda faaliyet gösteren Mariç-Belbir Marmaris Çev. Kor. Tes. İşt. Birliği yer aldı. Bu kuruluşu 600 milyon 935 bin 521 liralık yargı harcı borcuyla Hilmi Başaran, 451 milyon 847 bin 325'er liralık yargı harcı borcuyla da müteselsil sorumlu sıfatıyla Yeşim Öztürk, Mustafa Akar ve Bahattin Uzan takip etti. İmar Bankası Off Shore Ltd, 424 milyon 967 bin 727 liralık borç ile devletin en fazla vergi alacağı olan 6. kuruluş olurken, İmar Bankası Ankara Şubesi 387 milyon 886 bin 193 lira, İmar Bankası İzmir Şubesi 264 milyon 479 bin 537 lira, İETT Genel Müdürlüğü 259 milyon 119 bin 888 lira, İmar Bankası Antalya Şubesi de 256 milyon 84 bin 741 lira vergi borcuyla İmar Off Shore'un ardında sıralandı. -ALİ TÜRKAN DA LİSTEYE GİRDİ- Jetpa Holding, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri, Orhan Aslıtürk, Muhammet Ciğer, Kepez Elektrik ve Kemal Uzan gibi kişi ve kuruluşların da ilk 100 borçlu arasında bulunduğu listede, Varlık Barışının tanınmış isimlerinden Ali Türkan da yer aldı. Listenin 38.sırasında bulunan Ali Türkan'ın gecikme zammı hariç 104 milyon 998 bin 316 liralık vergi borcu olduğu belirtildi. Ali Türkan, 27 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesine yurt dışındaki 5,2 milyar liralık kaynağı yurda getireceğini beyan ederek, varlık barışı için başvurmuştu. Bu başvuru kapsamında kendisine 104 milyon lira vergi tahakkuk ettirilmiş ve mevzuat gereği bu vergiyi takip eden ayın sonuna kadar ödemesi istenmişti. Ancak, Ali Türkan'ın 104 milyon liralık vergiyi bu süre içinde ödememesi nedeniyle varlık barışı uygulamasından yararlanma hakkı ortadan kalkmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı da, söz konusu verginin Türkan'dan tahsil edilmesi için yasal takibata geçmişti.