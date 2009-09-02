Vergi yüzsüzleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi yüzsüzlerini açıkladı. Listede 850 bin lira ve üzerindeki vergi ve cezasını ödemeyen 5 bin 889 isme yer alıyor.



GİB’in 118 sayfalık listesinde yer alan şirketler arasında iflas halindeki İmar Bankası ve şubeleri en çok vergi borcu bulunanlar arasında dikkat çekti. En büyük vergi borcu bulunan yüzsüzler arasında Jetpa Holding ilk sıralarda yer aldı.

Listenin birçok noktasında yer alan Jetpa Holding’in Borsa ajanlığı ve simsarlığı alanında faaliyetinden 226 milyon 865 bin 769 TL borcu bulunuyor. Jetpa Holding’in yine bu alanda 61 milyon 598 bin TL vergi borcu gözüküyor. Liste tarandığında Jetpa’nın sahibi Fadıl Akgündüz’ün kitap-kitapçık yayımı alanında ise 16.5 milyon TL vergi borcu dikkat çekiyor.

İETT listede

Listede birçok belediye ve belediye kuruluşu yer alıyor. İ.E.T.T 156 milyon 51 bin TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 121 milyon 31 bin TL, Kocaeli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 24.9 milyon TL, Gebze Belediyesi 47.3 milyon TL, Şişli Belediyesi 45.7 milyon TL, Sarıyer Belediyesi 44.2 milyon TL borçla listede yer alan belediyeler arasında.

En çok vergi borcu bulunan şirketler arasında U.T.G.S. Uludağ Tekstil başı çekiyor. Bu şirketin borcu 158 milyon 774 bin 95 TL. Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş.’nin vergi borcu 151 milyon 83 bin TL. Erol Evcil’in şirketi E.Z.E Zeytincilik’in borcu da 112 milyon 275 bin TL

Yimpaş’ın borcu 39 milyon



Orhan Aslıtürk ve eski ortağı Muhammed Ciğer yine listede. Vergi yüzsüzleri arasında Veziroğlu Mühendislik 73.5 milyon TL borçla bulunuyor. Listede, Beşiktaş Futbol Yatırım, Sanayi ve Ticaret A.Ş (spor malzemeleri toptan satışı bisiklet dahil) 16.2 milyon TL’yle, Yimpaş Yozgat İht.Mad. Pazarlama Sanayi A.Ş.’nin (çoklu alışveriş perakende satışı) vergi borcu ise 39 milyon TL’yle yer alıyor.



GİB, 1 Haziran 2008-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 850 bin TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listesinde ise toplam 547 borçlu mükellefin isimlerini açıkladı.



