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Ekonomi

Vergi yapılandırması ve ödeme süresi 1 ay uzatıldı

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor

27 Ağustos 2021 07:30

Vergi ödemeleri, gecikme faizleri, sosyal güvenlik kurumu alacaklarına dair yapılandırma için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan alacaklar için yapılandırma tarihi uzatıldı.

9 Haziranda yayımlanan ve alacaklara dair yapılandırmayı içeren kanunda belirtilen başvuru ve ilk taksit ödeme süresi için yeni tarih belirlendi.

Başvuru için son tarih 30 Eylül

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor.

Yapılandırma başvurusu için son tarih 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten 1 ay sonra başlayacak.

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