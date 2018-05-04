Vergi yapılandırması ve emeklilere ikramiye getiren kanun tasarısı TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun tasarısına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık" dedi.

Ağbal konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene 22 milyar ödeme yapılacak. 2018 yılı için ön gördüğümüz 67 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedefi var. Öncelikle 2017 yılı bütçesinde hedefimiz 47 milyar liralık bütçe açığıydı. tam da nominal olarak bu bütçe açığını yakaladık. Mili gelirin yüzde 1.5 düzeyindeydi, bu sene de yüzde 1.9 düzeyinde. Geçen sene ekonomik büyüme Orta vadeli Program'da ön gördüğümüz seviyeden daha yukarıda gerçekleşti. 7.4 büyüme oldu. Yıl sonu gerçekleşen tüketici fiyat endeksi de Orta Vadeli Program üzerinde oldu.

Aynı şekilde makro ekonomik tahminlerde de bütçe gelirlerini arttıracak değişimler oldu. 2017 yılındaki makro gerçekleşmeler bizim 2018 yılındaki gelirler tahminimizi yukarı çekti. 2018 yılı vergi gelirleri ve bütçe gelirleri tahminin yaparken Orta Vadeli Program'da ön gördüğümüz makro ekonomik tahminleri esas almıştık. Bu açıdan ilk üç aylık bütçe gerçekleşmelerine baktığımız zaman, bütçe gerçekleşmelerinin vergi gelirleri bakımından yıl sonu itibariyle Orta Vadeli program'da bütçede ön görülen gerçekleşmelerin oldukça üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Özelleştirme gelirlerinde uygulamamız devam ediyor. Vergi dışı gelirlerde olumlu yönde gelişmeler var. 2018 yılında emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider kısmında artış olsa da, bütçenin gelirlerinde ön görülenim üzerinde performans gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler ilave gelirler elde edeceğiz. O nedenle kısa vadede yaptığımız düzenlemeyi absorbe edecek bir gelir gerçekleşmesi görüyorum. Emekliler için getirdiğimiz düzenlemeyi kalıcı olarak getirdik"

Çevre Bakanı'ndan 'imar barışı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise komisyonda yaptığı konuşmasında İstanbul Boğazı'nda bulunan yapıların imar barışı kapsamı dışında tutulması gerektiğini belirterek, "Boğaz'ın ön görünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsunlar. Yani istisna maddesi olarak gelsin, bu haktan istifade edemesinler. Çünkü bu boğaz bir tane, ikinci bir boğaz yok” dedi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun,” Sayın Bakanım, niye bugün geldi? On beş senedir yönetiyorsunuz. En önemli soru bu” sözlerine Bakan Özhaseki, “İnan ben de soruyorum. Bir senedir çalışıyorum, şu arkadaşlara sorun” yanıtı verdi. Devreye giren AKP’li komisyon başkanı, “Sayın Bakanım, biz neden yeni geldiğini kendisine anlatırız efendim” diyerek konunun uzamasını önledi.

Komisyonda tutanaklara yansıyan görüşmeler şöyle:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ (Kayseri) –Tabii 31/12/2017’ye kadar olan yapılmışlarla ilgili bu teklifi verdik. Bunun içerisine değişik şekillerde düşündüğümüzde bizi belki de rahatsız eden konuların önünü kesecek şekilde birtakım istisna maddeleri getirebiliriz.

Benim teklifim şu: Boğaz’ın ön görümde kalan kısımları bundan muaf olsunlar yani istisna maddesi olarak gelsin, bu aftan istifade edemesinler çünkü bu Boğaz bir tane, ikinci bir Boğaz yok. Orası…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yapıyorsunuz ya ikincisini.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ (Kayseri) – Burasının yeri tutmaz herhâlde.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ama Sayın Cumhurbaşkanı duymasın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Daha güzel olacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ (Kayseri) – “Orası daha güzel olacak.” diyor bak Naci Bey.

Arkadaşlar, şimdi burada hakikaten bakıldığı zaman orada çok değerli birtakım binalar var. Bunlar da verip kurtulacak mı gibi bir şeyle bakılıyor ama benim oradaki meselem parayla da ilgili değil. O Boğazın ön görümünde yasa ne emrediyorsa O yapılsın ki biz o boğazla iftihar edelim. Oraya bu af maddesi gelmesin, öngörüme gelmesin. Bunu, burada, eğer isterseniz, uygun görürseniz bir önergeyle verebiliriz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – İnşallah.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Bakanım, niye bugün geldi? On beş senedir yönetiyorsunuz. En önemli soru bu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ (Kayseri) – İnan ben de soruyorum. Bir senedir çalışıyorum, şu arkadaşlara sorun.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, biz neden yeni geldiğini kendisine anlatırız efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – İnşallah çalışmayı bitirdik.

BAŞKAN – Sayın Özhaseki’ye teşekkür ediyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Sorunu olanlar düşünsün arkadaşlar, bizim sorunumuz yok.

BAŞKAN – Sayın Ağbal, buyurun söz sizin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Bugün gerçekten çok geniş kapsamlı, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren, vatandaşımızın yüzünü güldürecek, rahatlatacak önemli kolaylıkların getirildiği bir kanun tasarısını görüşmek üzere bir araya geldik.

Öncelikle sözlerimin başında kanun tasarısına vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Önemli bir düzenleme. İnşallah, çok hızlı bir şekilde Komisyonda görüşüldükten sonra sizlerin yapacağı katkı, öneri ve değişikliklerle birlikte Genel Kurula gelmiş olacak.

Kanun tasarısında yer alan önemli başlıklara sunumumun başında değinmek istiyorum. Bu kanun tasarısı, biliyorsunuz, 28 maddeden oluşuyor. Kanun tasarısında vatandaşı ilgilendiren konuların başında, tabii, kamu alacaklarına yeniden yapılandırma hususu var, bu son derece önemli bir düzenleme. milyonlarca vatandaşımız, vergi mükellefimiz geçmişten gelen henüz ödemesini yapamadığı vadesi geçmiş borçlarını bu düzenlemeyle inşallah daha uygun koşullarla ödeme imkânına kavuşmuş olacak.

Kanun tasarısında yer alan önemli ikinci düzenleme ise bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödenmesi. Yine, kanun tasarısı içerisinde 65 yaş aylığı olarak bildiğimiz 65 yaşını geçen, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, bu nedenle kendilerine yaşlılık aylığı bağlanan vatandaşlarımız var, bunların aylıklarında artış yapıyoruz. Bir başka konu, genç BAĞ-KUR’lu girişimcilere BAĞ-KUR prim desteği düzenlemesi getiriyoruz. Emekli esnafımızın geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi borçları var, buna ilişkin önemli bir düzenleme yapacağız. Yine, BAĞ-KUR'lu esnafımız geçmişten gelen BAĞ-KUR primini ödeyememesi nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Burada, BAĞ-KUR prim borçlarının dondurulması imkânı getiriyoruz.

Yine, diğer genel sağlık sigortası kapsamında, gelir testi yaptırma durumunda olan vatandaşlarımıza dönük bir geçiş dönemi düzenlemesi olacak.

Gençleri ilgilendiren bir başka önemli düzenleme de üniversitelerden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkânının oluşturulmasına ilişkin bir düzenlememiz var.

Yine, çiftçilerimizi ilgilendiren boyutu itibarıyla hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkânı getiriyoruz.

Biraz önce Sayın Bakanımız anlattılar. İmar barışı düzenlememiz var. Ve İstanbul Sultanbeyli’de bulunan belediye mülkiyetindeki taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satışını ihtiva eden düzenlememiz var.

Uygun görürseniz, şimdi bu düzenlemelerle ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, tabii, Yeniden Yapılandırma Düzenlemesi Kanun Tasarısı içerisinde 11 maddeyi kapsıyor. 1’inci madde ile 11’inci madde arasındaki düzenlemeler kamu alacaklarının yeniden yapılanmasını ihtiva ediyor. Burada geçmişten gelen ödenmemiş borçların taksitlendirilmek suretiyle ödenmesi var. Yine, ihtilaflı kamu alacaklarının çözümü amacıyla sulh içeren bir düzenlememiz olacak bu başlık altında. Vergi incelemesi devam eden mükelleflerimizin bu incelemelerin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek vergilere ilişkin bir sulh yöntemi yine getirmiş olacağız. Diğer taraftan, özellikle işletmelerimizin kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerimiz olacak. Böylelikle bütün emeklilerimize yıllık 2 bin liralık bir artış yapmış olacağız. Aylık olarak düşünece k olursak da bütün emeklilerin emekli aylıklarına da 166 lira civarından bir artış yapmış olacağız. 12,3 emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak. Düzenlemenin maliyeti 22,3 milyar lira.

Bir başka düzenleme, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız biliyorsunuz her ay 266 lira yaşlılık aylığı alıyor. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle, önümüzdeki haziran ayında aylıklarını alacaklar, 266 liralık tutarı 500 liraya çıkarıyoruz. Böylelikle 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız bu düzenlemeden ki 581 bin kişi yararlanıyor. Bu haziran ayında yani önümüzdeki haziranın başında yaşlılık aylığı alan vatandaşlarımız üç aylık için 1.500 liralık bir gelirden yararlanmış olacak.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Başkanım, kaynak nereden, kaynak?

BAŞKAN – Kaynak var, senin kaynağı nasıl kullandığın önemli Sayın

Bekaroğlu. Para çok…