Vergi yapılandırması için bugün son gün

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını www.gib.gov.tr’den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.