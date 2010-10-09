-VERGİ VE PRİM BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı teknik anlamda üç aşağı beş yukarı tamamladıklarını belirterek, ''Başlangıç noktası yasanın geçtiği tarih olmayacak. Mutlaka ve mutlaka öncesine götüreceğiz. Fırsatçılık yapıp da 'nasılsa bir yapılandırma olacak, ben yükümlülüklerimi yerine getirmesem karlı olacağım' diyenler zarara, hüsrana uğrayacak'' dedi. Vergi prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili son duruma ilişkin olarak Şimşek, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, henüz Bakanlar Kuruluna sunma noktasında olmadıklarını belirterek, ''Yapılandırma konusu, Bakanlar Kuruluna sunulur sunulmaz Meclisimize gönderilecektir. Çalışmayı teknik anlamda üç aşağı beş yukarı tamamladık sayılır. Kapsamına ilişkin çalışmalar nihai şeklini EKK'da ve Bakanlar Kurulunda alacak'' diye konuştu. Borçların yapılandırılmasının hiçbir şekilde af niteliğinde olmayacağını vurgulayan Şimşek, ''Ana paradan vazgeçme söz konusu değil. Ana para artı faiz... Faiz de muhtemelen enflasyon çerçevesinde belirlenecek. Yani kamunun alacağının reel değerinden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek. Bunun altını çizmek istiyorum'' dedi. Kanunun geçtiği günden itibaren yürürlüğe girmeyeceğini bildiren Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Muhtemelen Sayın Başbakanımızın açıkladığı tarihten önceki bir tarih itibariyle yapacağız. Dolayısıyla mükellefler bugün itibariyle sorumluluklarını yerine getirmeye devam etsinler. Çünkü son birkaç ayı kapsamayacak. Çok açık bir şekilde söylüyorum; yani bir yapılandırma Meclisimize geldiği zaman onun başlangıç noktası yasanın geçtiği nokta, tarih olmayacak. Biz mutlaka ve mutlaka öncesine götüreceğiz. Çünkü fırsatçılık yapıp da 'nasılsa bir yapılandırma olacak, ben yükümlülüklerimi yerine getirmesem karlı olacağım' diyenler zarara uğrayacak, hüsrana uğrayacak.'' Şimşek, yasanın bu yıla yetişeceğini kaydetti.