Vergi ve prim borçları yapılandırma ödemeleri bu gece 24:00'e uzatıldı

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ödemeleri için vergi dairelerinde bu gece saat 24.00'e, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Akbank tarafından da saat 21.00'e kadar tahsilat kabul edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklardan vergi dairelerine ödenmesi gerekenlerin peşin ve ilk taksit ödeme süresinin bugün sona erdiği hatırlatıldı.

Söz konusu Kanun kapsamında ödeme yapılması için Türkiye'deki tüm vergi dairelerinde bu gece saat 24.00'e, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Akbank'da da saat 21.00'e kadar tahsilat yapılacağı bildirilen açıklamada, "Saat 21.00'e kadar tahsilat yapacak bankalarda meydana gelecek artış, internet sitemizden duyurulacaktır." ifadesine yer verildi.