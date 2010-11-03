-VERGİ VE HARÇLAR YÜZDE 7,71 ARTACAK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 7,71 oranında artacak. Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 oranında artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK'in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı, 2010'un oranını da bu ay içinde ilan edecek. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi de tanınıyor. Örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda, ''Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları, o yıl için yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir'' hükmü yer alıyor. Ancak Bakanlar Kurulu, bu yılki motorlu taşıtlar vergisi düzenlemeleri hariç, uzun yıllardır bu yetkiyi kullanmadı. 2009 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak belirlenmesi sonrasında, sadece 2010'un vergi düzenlemeleri sırasında bu yetki çerçevesinde motorlu taşıtlar vergisindeki artış yüzde 3,3 olarak belirlendi. -YENİ YILDA NE OLACAK ?- Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 7,71 oranında artacak. Bu durumda 1-3 yaş grubunda yeralan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 405 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 436,2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 648 liradan 697,9 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstünde otomobili bulunanlar ise yeni yılda 14 bin 689 lira yerine 15 bin 821,5 lira vergi verecek. 1-6 yaş grubunda ve koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 1.955 lira olan yıllık vergisi 1 Ocak'ta 2 bin 105,7 liraya çıkacak. 10 bin 1 ile 20 bin kg arasında ağırlığa sahip kamyon sahiplerinden de yeni yılda 1.759 lira yerine 1.894,6 lira MTV alınacak. -DİĞER VERGİ VE HARÇLARDA DURUM- Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da, yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 8,29 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 10,66 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 95 liradan 102,3 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 252,36 lira olacak. Silah taşıma vesikası bulunanlar her yıl için 467,8 lira harç ödeyecek, silah bulundurma vesika harcı da 694,85 liradan 748,42 liraya yükselecek. Bu arada vergi cezaları ile trafik para cezaları da, 1 Ocak 2011'den itibaren yeniden değerleme oranı çerçevesinde artacak. -EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ DE YÜKSELİYOR- 17 milyon dolayında vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisine tabi değerler ise 2011 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Bu durumda, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerdeki artış yüzde 3,855 olacak. Buna göre, Türkiye'nin en pahalı yeri olan İstanbul Anıt Caddesinde metre kare birim değer 25 bin 500 liradan 26 bin 483 liraya çıkacak. İstanbul'da İstiklal Caddesinin metre birim değeri 20 bin 771 lira, Ankara'da Atatürk Bulvarının metre kare birim değeri 4 bin 985 liraya, İzmir Konak'ta Atatürk Caddesinin birim değeri 4 bin 233,1 liraya yükselecek. Elazığ Keban'ın İstanbul'daki yalıları geride bırakan Baraj Mahallesindeki metre kare birim değer de 10 bin liradan 10 bin 385,5 liraya çıkacak. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.