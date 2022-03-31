'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM'de kabul edildi

"Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AKP’li 85 milletvekilinin imzası olan ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri bugün tamamlandı.

Görüşmeleri üç gün süren 39 maddelik kanun teklifi, Komisyon’da kabul edildi.

İki madde tekliften çıkarıldı

Teklifin 30 ve 34. maddelerinde yer alan ve tartışmalara neden olan iki önemli düzenleme metinden çıkarıldı.

AKP tarafından verilen önerge ile çıkarılan teklifin 30. maddesi, devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda, görevdeki sürelerinin makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilmesini içeriyordu.

Teklifin en tartışmalı maddesi de AKP tarafından verilen bir diğer önerge ile metinden çıkarıldı. Maddede, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenmek üzere “…bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz; aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” ibaresi yer alıyordu.

"Çıkarılması isabetli olmuş"

Madde üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Çıkarılması isabetli olmuş, çok sorunlu maddeydi. Ne amaçla getirildi, neden getirildi” diye sordu. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Artık çıkarıldı” yanıtı verdi. Komisyon üyesi ve Antalya Milletvekili Cahit Arı, “Tartıştırıyorlar günlerce, sonra ‘çektik’ diyorlar. Oyun mu oynuyoruz” tepkisini gösterdi. Sibel Özdemir de “Bu maddeler çok önemli. AB ilerleme raporlarına yansıyan süreçler. Uluslararası alanda ve kamuoyunda güven yaratmak açısından bu maddelerin gündemde tartışılıyor olması bile sorunlu. Ceza yasaları zaten var. O yüzden çıkarılması isabetli olmuş” diye konuştu.

Komisyon üyesi ve AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, önerge sahibi olarak gerekçesini açıkladı. Öztürk, “İtibarın korunması başlıklı maddenin tekrar değerlendirmesi gerektiğinden çıkarılmasını arz ediyorum” dedi.

Bir madde eklendi

AKP milletvekilleri tarafından verilen önerge ile teklife bir madde eklendi. Maddeye göre; tasarruf finansman şirketlerinin ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında ‘katılım’ ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin getirilmiş olan sınırlamalar kaldırıldı. Teklifi eklenen maddenin gerekçe ise “Finans esaslarına göre faaliyet göstermeleri gereken şirketlerin faaliyet konularıyla çelişecek biçimde sınırlamaya tabi tutulmamaları” olarak kayıtlara geçti. (ANKA)