T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Vergi uzmanı uyardı: Düzenleme yapılmazsa asgari ücretli temmuzdan itibaren gelir vergisi dilimine girer

"İstihdamın ve maliyetlerin önemli bir kalemi vergi takozudur"

26 Aralık 2018 12:47

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisinde asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bingöl, düzenleme yapılmaması durumunda asgari ücretlinin temmuzdan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine gireceği uyarısında bulundu.

 Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

ETİKETLER

asgari ücretvergi dilimihaberaçıklama
","articleSection":"Ekonomi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-12-26T12:47:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/vergi-uzmani-uyardi-duzenleme-yapilmazsa-asgari-ucretli-temmuzdan-itibaren-gelir-vergisi-dilimine-girer,782201","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/vergi-uzmani-uyardi-duzenleme-yapilmazsa-asgari-ucretli-temmuzdan-itibaren-gelir-vergisi-dilimine-girer,782201"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24