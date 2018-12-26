Vergi uzmanı uyardı: Düzenleme yapılmazsa asgari ücretli temmuzdan itibaren gelir vergisi dilimine girer

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisinde asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bingöl, düzenleme yapılmaması durumunda asgari ücretlinin temmuzdan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine gireceği uyarısında bulundu.

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

Brüt asgari ücret 2.558₺

Net asgari ücret (agi dahil) 2.020₺

İşverene maliyeti 3.005₺

Ayrıca gelir vergisi dilimleri bu yıl da asgari ücrete göre belirlenmez ise asgari ücretli önümüzdeki yıl temmuz ayından itibaren (yılın 6 ayı) %20’lik vergi dilimine girecektir.#asgariücret