Ekonomi
Vergi uzmanı uyardı: Düzenleme yapılmazsa asgari ücretli temmuzdan itibaren gelir vergisi dilimine girer
"İstihdamın ve maliyetlerin önemli bir kalemi vergi takozudur"
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisinde asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bingöl, düzenleme yapılmaması durumunda asgari ücretlinin temmuzdan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine gireceği uyarısında bulundu.
Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:
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