Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam yüzde 35 civarında olacak

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranının 2021 için yaklaşık yüzde 35 olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranı tarihi zirveye koşuyor.

2021 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları, kasım ayında açıklanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranının son yılların en yüksek oranı olacağını gösteriyor.

"En iyimser senaryoda bile kasımda yüzde 35 artış olacak"

Yeniden değerleme oranı belirlenirken dikkate alınan ‘üretici fiyat endeksi (ÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı' ağustosta yüzde 28,47'ye yükseldi.