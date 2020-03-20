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Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Vatandaşı ellerini yıkamaya davet edenleri ben de su ile birlikte akmaya başlayan 3 vergiyi kaldırmaya davet ediyorum

20 Mart 2020 09:49

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'e karşı sık sık su ve sabun ile ellerin yıkanmasını tavsiye edilmesini hatırlatarak bir talepte bulundu.

Bingöl, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Vatandaşı su ve sabun ile ellerini sıkça yıkamaya davet edenleri ben de musluğu açar açmaz su ile birlikte akmaya başlayan 3 vergiyi kaldırmaya davet ediyorum" diye yazdı.

Ozan Bingöl'ün söz konusu tweet'inin altına oyuncu Ümit Erdim de yorumda bulundu. Erdim, esprili bir dille, "Ozan abicim günaydın, vergi ve virüsün baş harfleri ‘v’ bu bir tesadüf mü? Vergiler de havada, gözle görülmeyen ortamda veya cebimizde asılı kalıp yaşamıyor mu? Kafam çok karışık :)" ifadelerini yazdı.

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