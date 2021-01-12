Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Türkiye'de asıl rekortmen 100 TL verginin 52 TL’sini ödeyen 83 milyon

En son vergi rekortmenleri listesinin 2018’e ait olduğunu belirten Dr. Ozan Bingöl, “Asıl rekortmen 100 TL verginin 52 TL’sini ödeyen 83 milyon” dedi.

2000 yılında 14 olan adını açıklamak istemeyen kişi sayısının 2018'de 57'ye çıktığına dikkat çekerek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı da ‘Madem isminizi açıklamıyorsunuz, biz de listeyi açıklamıyoruz' dedi galiba” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, ülkenin gerçek vergi rekortmenlerinin 83 milyon vatandaş olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları söyledi:

“Yine işçi ve memur patrondan fazla vergi verecek”

“Bu yıl her 100 liralık verginin 52 lirasını KDV ve ÖTV oluşturuyor. Yine işçi ve memur patrondan fazla vergi verecek. Doğalgaza ÖTV'yi düşündüğümde, elektrikte 4 ayrı vergiyi hatırladığımda, bir paket sigaranın 17 dalının vergi olduğunu, 45 liralık 70'lik rakının 130 lira vergi ile 175 liraya satıldığını anımsadığımda, otodan yüzde 220'ye kadar ÖTV alındığını gördüğümde gerçek vergi rekortmenlerinin kim olduğu apaçık ortaya çıkıyor.”

Nedim Türkmen: Kamu kurumlarında şeffaflığın yerini gizleme aldı

Vergi uzmanı, yazarımız Dr. Nedim Türkmen de, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın listeyi yayınlamamasının Türk vergi sisteminin perişan halinin alenileşmesini artık istememesi şeklinde yorumlanabileceğini söyledi. Türkmen, “Bakanlığa bağlı birçok kurum, bitmiş yılı izleyen şubat ayı sonuna kadar yayımladıkları ‘faaliyet raporlarını' da artık yayımlamıyor. Kamu kurumlarında şeffaflığın yerini gizleme aldı” dedi.