Vergi uzmanı Ozan Bingöl anlattı: Vatandaş, 2019'da ne kadar vergi ödeyecek?

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Ozan Bingöl, 2019 yılında vatandaşların ne kadar vergi ödeyeceğini anlattı.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'ye konuşan vergi uzmanı Bingöl'ün açıklamalarından bir kısım şöyle:

Asgari ücretli ne kadar vergi ödüyor?

Bu yıl brüt 2 bin 558 lira maaş alan asgari ücretlinin eline geçen net maaş tutarı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.021 lira. Yani daha maaşını görmeden 537 lirası kaynağında vergi ve SGK primi olarak kesiliyor. Eline geçen net parayı fizik ve matematik kurallarına göre tasarruf etme imkânı bulunmayan asgari ücretli bir vatandaş temel harcamaları dolayısıyla yaklaşık 360 lira da dolaylı vergi ödeyecek. Yani doğrudan ve dolaylı vergiler ile birlikte bir ayda 897,50 lira vergi ödemiş olacaktır.

Bu tutarın brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 35’dir. Yani bir asgari ücretli yılın 365 gününün 128 günü vergiler için çalışacak. Ayrıca AGİ’yi dikkate almazsak ki AGİ asgari ücretin bir unsuru değildir, işte o zaman vergilerin brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 40 oluyor.

Cepte durum nasıl?

Bugün gümrük girişi 1.000 TL olan bir cep telefonundan; 100 TL TRT Payı (%10), 275 TL ÖTV (%25), 248TL KDV (%18) olmak üzere 623TL vergi tahsil ediliyor. Satış fiyatı içerisinde yaklaşık vergi oranı yüzde 41.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının tarihsel sürecine baktığımızda olayı daha net anlayabiliriz. Bu cihazlarda harç tutarları; 2015 için 131.50 TL, 2016 için 138.80 TL, 2017 için 149.20 TL, 2018 için 170.70 TL, 2018 Kasım için 500 TL ve 2019 için 618.60 TL.

Faturaların hepsi tüketim bedeli mi?

Doğalgazı yaktığınızda KDV, ÖTV gibi 3 adet, elektrik düğmesine bastığınızda KDV, TRT payı gibi 4 adet, musluğu açtığınızda çevre temizlik, atık su gibi 5 adet vergi ve harç var. Elektrik faturasındaki vergi oranı yaklaşık yüzde 20. Doğalgazda faturanın yüzde 17’si vergilerden oluşuyor.

Otomobildeki vergilerden de çok şikâyet ediliyor...

2018’de gümrük girişi 100 bin TL olan 2.0 motor üstü bir otomobil için; TRT payı 400 TL, ÖTV 160.640 TL, KDV 46.987 TL, MTV 3.022 TL ödendi. Toplam vergi 211 bin 049TL. Satış fiyatı 311 bin 49 TL oluyor. Bu tabloya göre bir araba alan vatandaşa iki araba devlete gibi bir formül ortaya çıkıyor.

Peki alkol ve sigarada durum nasıl?

Bir paket sigaranın yüzde 86.4’ü vergilerden oluşuyor Yani bir paketteki 20 dal sigaranın artık 17 dalı vergi. Bir şişe biranın satış fiyatındaki vergi oranı yüzde 59.4. Bir 70’lik rakıdaki vergi oranı ise neredeyse alkol oranının iki katıdır, yani yüzde 69’dur.