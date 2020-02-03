Vergi uzmanı Nedim Türkmen: 2 trilyon 150 milyar dolar vergi nereye harcandı?

Vergi uzmanı ve Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, 17 yıllık AKP hükûmetinin bugüne kadar 2 trilyon 150 milyar dolar vergi topladığını yazdı. Türkmen, vergi gelirlerinin yüzde 13'ünün yatırıma, yüzde 22'sinin faize gittiğini belirtti.

Türkmen, “Bütçe giderlerinin ortalama yüzde 40'ı cari transferlere harcanmaktadır. Cari transferler denilince; sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikteki mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri anlamak gerekmektedir. 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinin dağılımına baktığımızda cari transferlerin yüzde 40, personel giderlerinin yüzde 25, faiz giderlerinin yüzde 10, sermaye giderlerinin yüzde 8.1, mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde 8.4, SGK devlet primi giderlerinin yüzde 4.3, borç vermenin yüzde 2.5 ve sermaye transferlerinin yüzde 1.6 olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkmen yazısında şunları kaydetti:

"2019 yılı dahil son 17 yılın sonuçları ortada iken; deprem vergilerini ya da vergileri nereye harcadınız?" "sorusunun bir anlamı kalmıyor. Bütçenin yüzde 65'i cari transferler ve personel giderine giden bir ülkede eğitime, sağlığa, adalete ve depreme hazırlık süreçleri ile ilgili ne kadar para harcadınız? Ne yaptınız? demek abesle iştigal olmuyor mu?

Muhalefet, Anayasa'da belirlenmiş bütçe denetim yollarını sonuna kadar kullanmış mı? Sayıştay raporlarını incelemiş mi? Kamuoyunu aydınlatmış mı?

Bütçe hakkı, halkın seçtiği parlamentolar aracılığı ile kamu gelir ve giderlerini belirleme hakkıdır. Muhalefet, bütçe hakkının korunmasının vatandaşın hakkının korunması olduğunu unutmamalıdır.

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