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Ekonomi

vergi takvimi

a

10 Ocak 2011 02:00

Ocak

01/01/2011

10/01/2011

16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

11/01/2011

16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

17/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

20/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/01/2011

24/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/01/2011

24/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/01/2011

24/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/01/2011

24/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/01/2011

24/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/01/2011

24/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

16/01/2011

25/01/2011

1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/01/2011

25/01/2011

1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/01/2011

26/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/01/2011

26/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/01/2011

26/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/01/2011

26/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/01/2011

26/01/2011

Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/01/2011

26/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/01/2011

31/01/2011

2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

01/01/2011

31/01/2011

Yıllık Harçların Ödemesi

 

01/01/2011

31/01/2011

2010 Yılında Kullanılan Defterlerin 2011 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

 

01/01/2011

31/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/01/2011

31/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/01/2011

31/01/2011

Aralık 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat

01/02/2011

09/02/2011

16-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/02/2011

10/02/2011

16-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

14/02/2011

2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/02/2011

14/02/2011

2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

15/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/02/2011

17/02/2011

2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2011

17/02/2011

2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

21/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

23/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/02/2011

23/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/02/2011

24/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/02/2011

24/02/2011

1-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/02/2011

25/02/2011

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2010 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

 

16/02/2011

25/02/2011

1-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/02/2011

28/02/2011

Ocak 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart

01/03/2011

09/03/2011

16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/03/2011

10/03/2011

16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

15/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

21/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

23/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/03/2011

23/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/03/2011

24/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/03/2011

24/03/2011

1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/03/2011

25/03/2011

2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

 

01/03/2011

25/03/2011

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

 

16/03/2011

25/03/2011

1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/2011

28/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/03/2011

28/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/03/2011

28/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/03/2011

31/03/2011

2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

 

01/03/2011

31/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/03/2011

31/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/03/2011

31/03/2011

Şubat 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan

01/04/2011

11/04/2011

16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

11/04/2011

16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

15/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

20/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

25/04/2011

2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

 

01/04/2011

25/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/04/2011

25/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/04/2011

25/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/04/2011

25/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/04/2011

25/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/04/2011

25/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

16/04/2011

25/04/2011

1-15 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/2011

26/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/04/2011

26/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/04/2011

26/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/04/2011

26/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/04/2011

26/04/2011

Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/04/2011

26/04/2011

Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

16/04/2011

26/04/2011

1-15 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Mayıs

01/04/2011

02/05/2011

2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

01/04/2011

02/05/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/04/2011

02/05/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/04/2011

02/05/2011

Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

10/05/2011

16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

10/05/2011

16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/05/2011

16/05/2011

2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/05/2011

16/05/2011

2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

16/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/05/2011

17/05/2011

2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/05/2011

17/05/2011

2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

20/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/05/2011

23/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/05/2011

23/05/2011

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

 

01/05/2011

23/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/05/2011

24/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/05/2011

25/05/2011

1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

16/05/2011

25/05/2011

1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/05/2011

26/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/05/2011

26/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/05/2011

26/05/2011

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

 

01/05/2011

26/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/05/2011

31/05/2011

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

01/05/2011

31/05/2011

2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

01/05/2011

31/05/2011

Vergi Levhası Tasdiki

 

01/05/2011

31/05/2011

2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi

 

01/05/2011

31/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/05/2011

31/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/05/2011

31/05/2011

Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran

01/06/2011

09/06/2011

16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/06/2011

10/06/2011

16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

15/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

20/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

23/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/06/2011

23/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/06/2011

24/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/06/2011

24/06/2011

1-15 Haziran 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/06/2011

27/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/06/2011

27/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/06/2011

27/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

16/06/2011

27/06/2011

1-15 Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/06/2011

27/06/2011

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim

 

01/06/2011

30/06/2011

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/06/2011

30/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/06/2011

30/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/06/2011

30/06/2011

Mayıs 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz

01/07/2011

11/07/2011

16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

11/07/2011

16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

15/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2011

20/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/07/2011

25/07/2011

1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/07/2011

26/07/2011

1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/07/2011

27/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/07/2011

27/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/07/2011

27/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/07/2011

27/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/07/2011

27/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/07/2011

27/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/07/2011

27/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

 

01/07/2011

30/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/07/2011

30/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/07/2011

30/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/07/2011

30/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/07/2011

30/07/2011

Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/07/2011

30/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/07/2011

30/07/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

Ağustos

01/07/2011

01/08/2011

2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/07/2011

01/08/2011

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/07/2011

01/08/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/07/2011

01/08/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/07/2011

01/08/2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

09/08/2011

16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/08/2011

10/08/2011

16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/08/2011

15/08/2011

2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

15/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/08/2011

17/08/2011

2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/08/2011

17/08/2011

2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisininsinin Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

22/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

23/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/08/2011

23/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/08/2011

24/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/08/2011

24/08/2011

1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

16/08/2011

25/08/2011

1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

01/08/2011

26/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/08/2011

26/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/08/2011

26/08/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Eylül

01/08/2011

02/09/2011

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/08/2011

02/09/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/08/2011

02/09/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/08/2011

02/09/2011

Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

12/09/2011

16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

12/09/2011

16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

15/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

20/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

23/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/09/2011

23/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/09/2011

26/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/09/2011

26/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/09/2011

26/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

16/09/2011

26/09/2011

1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/09/2011

26/09/2011

1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/09/2011

30/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/09/2011

30/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/09/2011

30/09/2011

Ağustos 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim

01/10/2011

10/10/2011

16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

11/10/2011

16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

17/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

20/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2011

24/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/10/2011

24/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/10/2011

24/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/10/2011

24/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/10/2011

24/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/10/2011

24/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

16/10/2011

25/10/2011

1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

16/10/2011

25/10/2011

1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/10/2011

26/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/10/2011

26/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/10/2011

26/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/10/2011

26/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2011

26/10/2011

Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2011

26/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2011

31/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/10/2011

31/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/10/2011

31/10/2011

Eylül 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım

01/11/2011

10/11/2011

16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

14/11/2011

2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/11/2011

14/11/2011

2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/11/2011

14/11/2011

16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

15/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/11/2011

17/11/2011

2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/11/2011

17/11/2011

2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

21/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

23/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/11/2011

23/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/11/2011

24/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/11/2011

24/11/2011

1-15 Kasım 2011 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

16/11/2011

25/11/2011

1-15 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/2011

28/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/11/2011

28/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/11/2011

28/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/11/2011

30/11/2011

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

 

01/11/2011

30/11/2011

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/2011

30/11/2011

2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/2011

30/11/2011

2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/2011

30/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/11/2011

30/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/11/2011

30/11/2011

Ekim 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık

01/12/2011

09/12/2011

15-30 Kasım 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/12/2011

12/12/2011

15-30 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

15/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

20/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

23/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/12/2011

23/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/12/2011

26/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2011

26/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/12/2011

26/12/2011

Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

16/12/2011

26/12/2011

1-15 Aralık 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

16/12/2011

26/12/2011

1-15 Aralık 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Ocak

01/12/2011

02/01/2012

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

 

01/12/2011

02/01/2012

2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

 

01/12/2011

02/01/2012

Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/12/2011

02/01/2012

Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/12/2011

02/01/2012

Kasım 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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