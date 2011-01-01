vergi takvimi

10 Ocak 2011 02:00
|
Ocak
|
01/01/2011
|
10/01/2011
16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
11/01/2011
16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
17/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
20/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/01/2011
|
24/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
16/01/2011
|
25/01/2011
1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/01/2011
|
25/01/2011
1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
26/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
Yıllık Harçların Ödemesi
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
2010 Yılında Kullanılan Defterlerin 2011 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/01/2011
|
31/01/2011
Aralık 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Şubat
|
01/02/2011
|
09/02/2011
16-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/02/2011
|
10/02/2011
16-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
14/02/2011
2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/02/2011
|
14/02/2011
2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
15/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
17/02/2011
2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
17/02/2011
2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
21/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
23/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/02/2011
|
23/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/02/2011
|
24/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/02/2011
|
24/02/2011
1-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/02/2011
|
25/02/2011
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2010 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
|
|
16/02/2011
|
25/02/2011
1-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/02/2011
|
28/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Mart
|
01/03/2011
|
09/03/2011
16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/03/2011
|
10/03/2011
16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
15/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
21/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
23/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/03/2011
|
23/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/03/2011
|
24/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/03/2011
|
24/03/2011
1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/03/2011
|
25/03/2011
2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
|
|
01/03/2011
|
25/03/2011
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
|
|
16/03/2011
|
25/03/2011
1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
28/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
28/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
28/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
31/03/2011
2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/03/2011
|
31/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/03/2011
|
31/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/03/2011
|
31/03/2011
Şubat 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Nisan
|
01/04/2011
|
11/04/2011
16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
11/04/2011
16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
15/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
20/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/04/2011
|
25/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
16/04/2011
|
25/04/2011
1-15 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
26/04/2011
Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
16/04/2011
|
26/04/2011
1-15 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
Mayıs
|
01/04/2011
|
02/05/2011
2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
|
|
01/04/2011
|
02/05/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/04/2011
|
02/05/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/04/2011
|
02/05/2011
Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
10/05/2011
16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
10/05/2011
16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
16/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
17/05/2011
2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
17/05/2011
2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
20/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
23/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/05/2011
|
23/05/2011
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
|
|
01/05/2011
|
23/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/05/2011
|
24/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/05/2011
|
25/05/2011
1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/05/2011
|
25/05/2011
1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/05/2011
|
26/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
26/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
26/05/2011
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
26/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
Vergi Levhası Tasdiki
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/05/2011
|
31/05/2011
Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Haziran
|
01/06/2011
|
09/06/2011
16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/06/2011
|
10/06/2011
16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
15/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
20/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
23/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/06/2011
|
23/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/06/2011
|
24/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/06/2011
|
24/06/2011
1-15 Haziran 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/06/2011
|
27/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
27/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
27/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
16/06/2011
|
27/06/2011
1-15 Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
27/06/2011
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim
|
|
01/06/2011
|
30/06/2011
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/06/2011
|
30/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/06/2011
|
30/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/06/2011
|
30/06/2011
Mayıs 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Temmuz
|
01/07/2011
|
11/07/2011
16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
11/07/2011
16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
15/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
20/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/07/2011
|
25/07/2011
1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/07/2011
|
26/07/2011
1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/07/2011
|
27/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
30/07/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
|
Ağustos
|
01/07/2011
|
01/08/2011
2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
01/08/2011
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/07/2011
|
01/08/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/07/2011
|
01/08/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/07/2011
|
01/08/2011
Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
09/08/2011
16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/08/2011
|
10/08/2011
16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
15/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
17/08/2011
2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
17/08/2011
2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisininsinin Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
22/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
23/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/08/2011
|
23/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/08/2011
|
24/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/08/2011
|
24/08/2011
1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
16/08/2011
|
25/08/2011
1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
26/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
26/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
26/08/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
Eylül
|
01/08/2011
|
02/09/2011
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/08/2011
|
02/09/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/08/2011
|
02/09/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/08/2011
|
02/09/2011
Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
12/09/2011
16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
12/09/2011
16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
15/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
20/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
23/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/09/2011
|
23/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/09/2011
|
26/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
26/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/09/2011
|
26/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
16/09/2011
|
26/09/2011
1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/09/2011
|
26/09/2011
1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/09/2011
|
30/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/09/2011
|
30/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/09/2011
|
30/09/2011
Ağustos 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Ekim
|
01/10/2011
|
10/10/2011
16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
11/10/2011
16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
17/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
20/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
01/10/2011
|
24/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
16/10/2011
|
25/10/2011
1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/10/2011
|
25/10/2011
1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
26/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/10/2011
|
31/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/10/2011
|
31/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/10/2011
|
31/10/2011
Eylül 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Kasım
|
01/11/2011
|
10/11/2011
16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
14/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/11/2011
|
14/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
|
|
01/11/2011
|
14/11/2011
16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
17/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
17/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
23/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/11/2011
|
23/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/11/2011
|
24/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|
16/11/2011
|
24/11/2011
1-15 Kasım 2011 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
16/11/2011
|
25/11/2011
1-15 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/11/2011
|
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
Aralık
|
01/12/2011
|
09/12/2011
15-30 Kasım 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|
01/12/2011
|
12/12/2011
15-30 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
15/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
20/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
23/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|
01/12/2011
|
23/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|
01/12/2011
|
26/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
26/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
26/12/2011
Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|
16/12/2011
|
26/12/2011
1-15 Aralık 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|
16/12/2011
|
26/12/2011
1-15 Aralık 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
Ocak
|
01/12/2011
|
02/01/2012
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
|
|
01/12/2011
|
02/01/2012
2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
|
|
01/12/2011
|
02/01/2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|
01/12/2011
|
02/01/2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|
01/12/2011
|
02/01/2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
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