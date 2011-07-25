-VERGİ TAHSİLATI ARTTI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye'de bu yılın ilk yarısında mükelleflere, 176 milyar 373 milyon 899 bin liralık vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 122 milyar 728 milyon 839 bin lirası tahsil edildi. A.A muhabirinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında vergi tahsilatı oranı yüzde 69,6 oldu. Mükelleften toplanamayan vergi tutarı ise 53 milyar 645 milyon 60 bin lirayı buldu. Türkiye genelinde vergi tahakkuku geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5, tahsilat da yüzde 24,4 oranında arttı. 2010 yılının ilk 6 ayında 134 milyar 72 milyon 909 bin liralık vergi tahakkukuna karşılık, 98 milyar 622 milyon 158 bin liralık vergi tahsilatı gerçekleşmişti. Toplam 122,7 milyar liralık tahsilatın yüzde 44,8'ini İstanbul'da ödenen vergiler oluştururken, İstanbul'da 74 milyar 493 milyon 968 bin liralık vergi tahakkukuna karşılık 54 milyar 594 milyon 38 bin liralık tahsilat yapıldı. İstanbul'u, vergi tahsilatında TÜPRAŞ'ın akaryakıt ürünleri için düzenli ödediği KDV ve ÖTV'nin etkisiyle Kocaeli izledi. Kocaeli'nde 17 milyar 539 bin 195 liralık vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 15 milyar 100 milyon 758 bin lirası tahsil edildi. Başkent Ankara'da tahakkuk eden vergi 23 milyar 885 milyon 754 bin lira, tahsilat da 14 milyar 904 milyon 904 bin lira düzeyinde gerçekleşti. İzmir'de ise tahakkuk eden 16 milyar 433 milyon 801 bin liralık verginin 12 milyar 766 milyon 242 bini tahsil edildi. Böylelikle Türkiye genelinde tahsil edilen vergilerin yüzde 79,3'lük bölümünü İstanbul başta olmak üzere bu 4 ilden sağlanmış oldu. Devletin kasasına söz konusu 4 ilden 97 milyar 365 milyon 942 bin lira girdi. En yüksek tahsilatın sağlandığı diğer başarılı iller de sırasıyla Bursa, Mersin, Hatay ve Tekirdağ oldu. Buna göre Bursa'da 2 milyar 849 milyon 689 bin lira, Mersin'de 2 milyar 808 milyon 924 bin lira, Hatay'da 1 milyar 356 milyon 778 bin lira ve Tekirdağ'da 1 milyar 168 milyon 179 bin liralık vergi tahsilatı yapıldı. -TAHSİLATTA HAKKARİ VE BAYBURT GERİDE KALDI- Bu yılın ilk yarısında en düşük tahsilatın gerçekleştiği il, yüzde 19,29'lik tahsilat oranı ile Hakkari oldu. Hakkari'de 49 milyon 611 bin liralık vergi tahakkukuna karşılık, sadece 9 milyon 568 bin lira tahsilat yapıldı. Bayburt'ta da 21 milyon 748 bin liralık vergi tahakkuku, 13 milyon 618 bin liralık tahsilat kaydedildi. Bayburt'u 15 milyon 136 bin liralık vergi tahsilatı ile Ardahan ve 19 milyon 514 bin liralık tahsilat ile de Tunceli izledi. -YENİDEN YAPILANDIRMADAN KASAYA 8 MİLYAR TL- Öte yandan 122,7 milyar liralık vergi tahsilatının 37 milyar lira Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler, 3,2 milyar lirası Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler, 49,3 milyar lirası Dahilde Alınan KDV, 25,5 milyar lirası Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden alınan vergiler, 3,2 milyar lirasını Damga Vergisi, 4,4 milyar lirasını Harçlar, 58,1 milyon lirasını da Başka Yerde Sınıflandırılmayan diğer vergiler oluşturdu. Bu yılın ilk yarısında 29,8 milyar liralık Özel Tüketim Vergisi tahsil edilirken, bunun 925 bin lirası Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da düzenleyen 6111 sayılı Kanun kapsamında, tahsil olunan ÖTV gelirlerinden sağlandı. 30 Haziran itibariyle Yeniden Yapılandırma kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyeti gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı da 8 milyar 28 milyon 638 bin liraya ulaştı.