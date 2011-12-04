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Ekonomi

Vergi tahsilatı 13 milyar 115 milyon 886 bin lira ANKARA (A.A)

04 Aralık 2011 16:56

-Vergi tahsilatı 13 milyar 115 milyon 886 bin lira ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması uygulamasında, 30 Kasım 2011 tarihi itibarıyla 13 milyar 115 milyon 886 bin liralık tahsilat yapıldığını bildirdi. Şimşek, ''Bu aslında geçmişte yapılan benzer yapılandırmalara oranla muazzam bir başarıyı gösteriyor'' dedi. Şimşek, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Şimşek, küresel kriz sonrası dönemde vergi borçları ve prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlamak için taksitlendirme yasası çıkarttıklarını, aynı zamanda da bazı cezalarda, bazı faizlerde indirim yaptıklarını hatırlattı. Daha doğrusu faiz almadıklarını, enflasyon farkını aldıklarını belirten Şimşek, vatandaşa, mükellefe büyük kolaylık sağladıklarını anlattı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına gittiklerini ifade eden Şimşek, ''Yapılandırma sonrası bizim alacak stokumuz yaklaşık 39 milyar 438 milyon lira civarındaydı. 4'üncü taksit sonucunda biz 13 milyar 115 milyon liralık bir tahsilat yaptık. Şimdi bu da yaklaşık yüzde 33'e denk geldi. Yani biz diyelim ki 100 liralık yapılandırma yapmıştık, bugüne kadar 33 lirasını tahsil ettik. Bu aslında geçmişte yapılan benzer yapılandırmalara oranla muazzam bir başarıyı gösteriyor'' diye konuştu. Bir yandan devletin alacaklarını topladıklarını, bir yandan da vatandaşın bu ödemeyi yapması için kolaylaştırıcı faktörler getirdiklerini ifade eden Şimşek, ''Ama en önemlisi bir sürü davayı, idari ve mahkemelerdeki dava yükünü de azalttık. Hala taksit bazında tahsilat bölü alacak yüzde 67'ler civarında. Gerçi bu ilk aylarda biraz daha yüksekti. Yüzde 80'lerin üzerinde idi, şimdi yüzde 70'ler civarına inmiş durumda. Ama bu yine de çok önemli bir başarı'' dedi.

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