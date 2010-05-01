Vergi şoku, Kartal Avrupa'da uçamayabilir!

T24 - Şampiyonluk yarışından kopan ve Avrupa Kupaları'na katılabilmek için mücadele eden Beşiktaş'ın vergi borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Beşiktaş, 7 Mayıs'ı kaçırırsa Avrupa'da mücadele edemeyecek.



Turkcell Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta vergi borcu sorunu yaşanıyor. Siyah Beyazlı kulübün devlete KDV borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Beşiktaş, 7 Mayıs tarihine kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremezse, Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurumu'ndan öngörülen onayı alamayacak ve gelecek sezon Avrupa mücadelesi yapamayacak.



Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından UEFA'nın öngördüğü mali kriterlerini yerine getiremediği için lisans listesinde yer almayan siyah-beyazlı kulübün naklen yayın gelirleri ve bilet hasılatının KDV'lerini ödemediği ortaya çıktı.



31 Mart'ta sona eren lisans başvurusundan sonra kulüplerin UEFA kriterlerine uygunluğunu denetleyen kulüp lisans kurulu, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor ve Trabzonspor'a uygunluk onayı verirken, aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu 11 kulüp söz konusu lisansı alamadı.



Beşiktaş, 10 milyon liranın üzerinde olduğu iddia edilen KDV borcunun 7 Mayıs tarihine kadar ödeyemezse sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etse bile bu şansını yitirecek. Bilindiği gibi UEFA bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp lisans departmanıyla ilgili yaptığı incelemede bazı kulüplerin kriterlere uymadığı halde lisans aldığını saptamış ve para cezası kesmişti. Kulüp Lisans Kurulu, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Talimatları'ndaki süre ve hükümlere uygun olarak; 7 Mayıs 2010 tarihinde yapacağı bir sonraki toplantıda, Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1.Lig'de yer alan diğer kulüplerin kulüp lisans başvurularını görüşecek.



UEFA tarafından başlatılan ve 6 sezondan beri düzenli olarak uygulanan kulüp lisans sistemi, kulüplerin sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan sistemlerini belli bir standarda ulaştırıp, bu seviyenin gelişimi ve sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.









