Vergi rekortmenleri krizi TBMM gündeminde





CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, İstanbul vergi rekortmenlerinin açıklanmamasını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.



Ateş, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, İstanbul'da vergi rekortmenlerinin açıklanmamasının, yasal dayanağı olup olmadığını öğrenmek istedi.



Teknolojik bir sorun varsa, bunun ne zaman çözüleceği sorusunu yönelten Ateş, önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Bu listenin açıklanmamasında, ekonominin yaşadığı krizin boyutlarını saklamaya dönük bir gayret olduğu iddiaları doğru mu? Vergi rekortmenlerinin açıklanması, dereceye giren şirketler için önemli bir prestij kaynadığıdır. Listelerin açıklanmaması, bu şirketleri olumsuz yönde etkileyecek mi? Geleneksel hale gelen bu listelerin açıklanmaması, vergi dairelerine olan güveni zedelemeyecek mi? Vergi rekortmenlerini açıklamayan sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılacak?"

