Vergi rekortmenleri arasına girdi

T24 - Son yılların en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl 1.5 milyar dolar vergi yükümlülüğüyle en çok vergi ödeyenler listesine girdi.



Bu şekilde tüm zamanların en yüksek vergilerini ödeyenler listesine giren Zuckerberg’in elindeki hisseler, şirketin halka arzı öncesinde soru işaretleri yaratıyor.



Zuckerberg’in ödeyeceği vergilerin, Facebook’u ilk kurduğundan kendisine verilen hisse opsiyonlarından elde ettiği 5 milyar dolara yakın gelirden kesildiği belirtiliyor.



Zuckerberg’in elindeki hisselerin miktarına yönelik detay verilmezken, Facebook’tan yapılan açıklamada Zuckerberg’in hisseleri işleteceği ifade edildi.



27 yaşındaki kurucunun hisselerini satıp Mayıs öncesinde yapılacak halka arzdan önce, vergi yükümlülüğünü ödemesi bekleniyor.



Facebook’un mali işlerine yakın kişiler, Zuckerberg’in bugüne kadar hiç hisse satmadığını söylüyor.



Diğer yandan Facebook kurucusunun büyük vergi yükümlülüğü, ABD’de çok kazanan yöneticilerin yeteri kadar vergi ödeyip ödemediğine yönelik ulusal tartışmayı tetikledi.



