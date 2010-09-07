-VERGİ REKORTMENİNE YAKALAMA EMRİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İstanbul'da 2009 yılı vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer alan ve ''tefecilik'' suçlamasıyla yargılanan Salvo Taragano hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serkan Gedik katıldı. Davanın diğer tutuksuz sanıklarından Salvo Taragano, kızı Viki Taragano, Moris Adato ve Dilek Özçakar ise duruşmaya gelmedi. Sanıklardan Serkan Gedik, Salvo Taragano'nun sahibi olduğu Kurtuluş Faktoring'de 4 yıl, daha sonra Global Faktoring'de yaklaşık 14 ay pazarlama görevlisi olarak çalıştığını, BDDK'nın 2009 Mayıs ayında Kurtuluş Faktoringe el koyduğunu ve faaliyetlerini durdurduğunu bildiği halde müşterilerini kaybetmemek için bir menfaati olmadan çeklerini kırdırdığını söyledi. Söz alan Gedik'in avukatı Hasan Işık, müvekkilinin olayı tam ifade edemediğini belirterek, ''Kurtuluş Faktoringin faaliyetten çıkarılmasından sonra müşteri yollamamıştır'' dedi. Sanıklardan Moris Adato'nun avukatı Bilal Demir ise Serkan Gedik'in ifadesinde Çetin ve Murat adlı kişilerle yaptığı bir görüşmeden bahsettiğini hatırlatarak, sanığın bu konuyu açıklamasını istedi. Serkan Gedik, soruya şöyle cevap verdi: ''2009 Mayıs ayında faaliyeti durdurulan Kurtuluş Faktoring'de çalışan daha önce tanıdığım Çetin ve Murat isimli şahıslar beni aradılar ve 'Biz faaliyetimize devam ediyoruz. Bize müşteri gönderebilirsiniz' dediler. Ben de beyanları üzerine müşteri gönderdim.'' Salvo Taragano'yu ve kızı Viki Taragano'yu tanıdığını ifade eden Gedik, Moris Adato'yu Faktoringin Bursa Şubesi Müdürü olması sebebiyle ''Numan'' adıyla tanıdığını kaydetti. Salvo Taragano'nun avukatı Süheyl Donay, müvekkilinin İsrail'de tedavi gördüğünü ve tedavisinin uzun süreceğini belirtti. Moris Adato'nun avukatı Demir ise müvekkilinin yazılan talimat gereğince Bursa'da ifade vereceğini söyledi. Davaya müdahil olmak isteyen Murat Döner, Kurtuluş Faktoring'in faaliyetinin durdurulmasından sonra her ay çek kırdırdığını, orada Viki Taragano ile muhatap olduğunu belirterek, faizle aldığı parayı ödemesine rağmen evindeki ipoteğin kalkmadığını ileri sürdü. Sanıklardan Salvo Taragano hakkında önceki duruşmada avukatının beyanı dikkate alınarak ''zorla getirme kararı'' çıkarıldığını hatırlatan hakim Ahmet Korkusuz, ''zorla getirme kararına'' cevap verilmediğinden ve sanığın yurt dışında olması nedeniyle hakkında ''yakalama kararı'' çıkarılmasına hükmetti. Hakim Korkusuz, Bursa'da bulunan sanık Dilek Özçakar ve Moris Adato hakkında çıkarılan talimat cevabının beklenmesine, İstanbul'da adresleri bulunanların ise zorla getirilmesine ve müşteki Murat Döner'in belgeleri getirmesi halinde müdahillik konusunun düşünülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.