Vergi rekortmeni sanatçılar belli oldu, liderlik yine Acun Ilıcalı'da

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 yılında en çok vergi ödeyen sanatçı listesini yayımladı.



İlk 25 kişilik sanatçı rekortmen listesinde geçen yıl 5’nci sırada yer alan Mehmet Ali Erbil, 9’ncu sırada olan Nurgül Yeşilçay, 10’ncu sıradaki Beren Saat, 13’ncü sırada olan Halit Ergenç, 14’ncü sırada olan Necati Şaşmaz, 24’ncü sırada olan Kamile Burcu Esmersoy bu yıl listede yok. Bu sanatçıların bazılarının isimlerinin gizli tutulmasını isteyenler içinde olabileceği tahmin ediliyor.

1- Ali Acun Ilıcalı: 4.603.997

2- Cem Yılmaz: 3.516.056

3- Aysel Gürsaçer: 2.291.035

4- Beyazıt Öztürk: 1.656.625

5- Ajda Pekkan: 1.363.883

6- KIvanç Tatlıtuğ: 1.253.528



7- (*): 1.180.910

8- Şafak Sezer: 1.012.983

9- (*): 943.806

10-(*): 942.953