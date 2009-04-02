Vergi rekortmeni olduğunu göremedi

Gaziantep’te 2008 yılı gelir vergisi rekortmeni, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hasan Kalyoncu oldu.



Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Erol Çember'in açıkladığı rakamlara göre, Kalyon Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu 1 milyon 31 bin 992 TL'lik vergi beyanıyla rekortmen oldu. Ancak, 22 Kasım 2008'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kalyoncu bu mutlu haberi göremedi.



Geçen yıl 6'ncı sırada yer alan Hasan Kalyoncu, özellikle inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor. AKP'ye yakınlığıyla da bilinen Hasan Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kalyon Şirketler Grubu'nun, Gaziantep'te yaptırdığı Gazikent Üniversitesi'nin temeli yaklaşık 2 ay önce çok sayıda bakanın katılımıyla atılmıştı.



Öte yandan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 924 bin 641 TL ile 2'nci, Ali Kiraz da 883 bin 646 TL ile 3'üncü sırayı elde etti. Bunları Hakan Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Fatih Konukoğlu, Zekeriye Konukoğlu, Cemal Kalyoncu ve Ahmet Mukdat Ziylan izledi. Erol Çember'in açıkladığı 2008'in gelir vergisi rekortmenleri sıralamasında 16'ncı sırada ünlü baklavacı Burhan Çağdaş, 17'nci sırada ise Tuğcan Oteli Sahibi İbrahim Tuğsuz yer aldı. Gaziantep'in en fazla vergi ödeyen 100 mükellefi arasında mali müşavirlerin fazlalığı dikkat çekti.

