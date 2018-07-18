Vergi rekortmeni iş adamına Adnan Oktar gözaltısı

Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 kişi arasında Ispartalı Ali Kasap'ın da olduğu ortaya çıktı. Aynı soruşturma kapsamında Kasap'ın kardeşi Aydın Kasap'ın da arandığı belirtilirken 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul'da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü.

Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Adnan Oktar Grubu'na 40- 50 milyon lira aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta'da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul'a döndüğü belirtildi.

19 yıldır Oktar'ın arkadaş grubunda

Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar'ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar'ın A9 Televizyonu'nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar'ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi. Özgeçmişinde, Aydın Kasap'ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya'da vergi rekortmeni olan aile şirketi 'Kasap İnşaat'ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap'ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.

Vergi rekortmeni olmuş

Ali Kasap'ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'la tanıştığı belirtildi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap'ın ticaret hayatına başladığı Antalya'da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, 'Türkiye'nin en genç vergi şampiyonu iş insanı' unvanını kazandığı vurguladı. Çin'de granit üretimi yapan Ali Kasap'ın İstanbul'da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ali Kasap'ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap aranıyor

Adnan Oktar'ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap'ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap'ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)