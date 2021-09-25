Vergi Reformu Paketi’nde son düzenlemeler yapıldı; Youtuber’lara vergi mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Pakette yer alan düzenlemelerden biri de YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazananlardan yüzde 15 vergi alınması.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, pakete ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda düzenlendi. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

1- YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

2- Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

3- Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

4- Bu platformlarda ders verenler, Yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

5- Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.