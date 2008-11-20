Vergi oranlarında büyük artış

Maliye Bakanlığı, 2009 yılı vergileri için de kullanılacak olan, 2008 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 12 olarak belirledi. Konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca ''yeniden değerleme oranının'', her yıl Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK'in Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışına göre tespit edildiği kaydedilerek, 2008 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 12 olarak belirlendiği bildirildi.



Tebliğe göre, sözkonusu oran, aynı zamanda 2008 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.



Tebliğde ayrıca, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu kaydedildi.

