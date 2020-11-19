Vergi, öğrenim kredisi borçları ve idari para cezaları için yeniden yapılandırma süreci başladı.



Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre vergi, SGK alacakları, oda aidatları ve öğrenim kredileri, trafik ve idari para cezaları yeniden yapılandırıldı. 18 taksit ile ödeyebilme seçeneği de eklendi. Vergi yapılandırması; gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük, emlak ve çevre temizlik vergileriyle ceza/gecikme faizlerini de kapsayacak.



Düzenlemeden yararlanmak için 31 Aralık'a kadar Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten başvuru yapılabilecek.



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yazılı açıklamasında söz konusu kanunla ilgili,

‘’Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılması,

Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’inin silinmesi,

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında zam yapılması,

Öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında zam yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim uygulanması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması ve trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması,

Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması sağlandı.’’ açıklamasında bulundu.





