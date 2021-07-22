"Vergi matrahlarında yapılacak güncellemeyle yeni dilimlere giren araçlarda bir miktar rahatlama olabileceğini öngörüyoruz"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Türkiye’de otomobil satın alma maliyetlerinin Avrupa’daki ortalama yüzde 21.5 seviyesinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Mersin, vergilendirme sisteminde bir değişiklik beklediklerini belirtti. Mersin, “Türkiye’de uygulanan vergi matrahları sistemi, sürekli bir güncellenme ihtiyacı da yaratıyor. Güncellemenin yapılması halinde yeni dilimlere giren araçlarda bir miktar rahatlama olabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de araç fiyatlarının döviz kurlarının da etkisiyle dört yılda yüzde 200 artış gösterdiğini belirterek hem vergi hem de faiz düzenlemesi istedi. Palandöken, şunları söyledi:

“Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servisleri, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerekiyor. Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı.”

TIKLAYIN: TESK Başkanı Palandöken: Ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlara ÖTV indirimi yapılmalı