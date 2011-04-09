-VERGİ LEVHASI İNTERNETTEN ALINABİLECEK ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Maliye Bakanlığı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhası alma işlemini kolaylaştırıyor. Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımının ardından yürürlüğe girecek olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile 6111 Sayılı Torba Kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde vergi levhasıyla ilgili yükümlülükler de yeniden düzenleniyor. Buna göre, ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları, artık vergi levhalarını merkez, şube ve satış mağazalarına asmayacak. Ancak vergi levhası alma zorunluluğu devam edecek. Yeni düzenleme ile vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmeyecek. Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında vermeleri halinde vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak. Mükellefin beyannamesini süresinde vermemiş olduğu durumlarda da, vergi levhasını yasal olarak alma süresi içerisinde beyannamenin verilmesi kaydıyla, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesi hesabına gönderilecek. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresi içinde aldığı kabul edilecek. Vergi levhasında mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, faaliyet kodu ve türü, faaliyet durumu, beyan edilen matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi, internet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi yer alacak. Vergi levhalarının üzerinde son 3 yılın matrah bilgileri de bulunacak. -BEYANNAME VERMEYENLERİN DURUMU- Tebliğ taslağı uyarınca, beyannamesini vergi levhası alma zorunluluğunun son gününden sonra veren mükellefler, vergi levhası almamış sayılacak. Bu mükelleflere de Vergi Usul Kanunu çerçevesinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Vergi levhalarını yazdırmak isteyen mükellefler, beyannamelerini vermiş olmak şartıyla bizzat kendileri veya serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırabilecek. İsteyen mükellefler, vergi dairesinden de vergi levhalarını yazdırarak alabilecek. İşe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhaları ise mükellefiyet tesisiyle birlikte sistem tarafından otomatik olarak hesaba aktarılacak. Bu levhalarda matrah kısmında ''yeni işe başlama'' ifadesi yer alacak. Mükellefler, başka kurumlara ibraz edecekleri vergi levhalarını da internet vergi dairesinden yazdırılmış nüshası ile birlikte herhangi bir onaya gerek kalmadan, fotokopi yoluyla çoğaltarak kullanabilecek.