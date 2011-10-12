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Ekonomi

Vergi kanunu yenilenecek İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 16:16

-Vergi kanunu yenilenecek İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu'nun yeniden yazılacağını bildirdi. Şimşek, Türkiye'nin 2010 yılında genel devlet açığının milli gelirin yüzde 2,2'si olduğunu hatırlatarak, ''2011 yılında muhtemelen bunun çok ötesine geçtik. Muhtemelen açığı yüzde 1'e doğru çektik. Dolayısıyla Türkiye'nin kamu finansman dengeleri itibariyle temeli sağlam, iyi bir noktadayız. Cari açıkta geldiğimiz nokta itibariyle artık zirveyi bulduk. Artık cari açık daralacak. Çünkü ekonomi daha makul bir seviyeye doğru yavaşlıyor'' dedi. Kayıt dışı ile mücadele için yeni bir eylem planını bitirdiklerini belirten Şimşek, ''Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ümit ediyorum ki Başbakanımızın genelgesiyle yayınlanacak'' diye konuştu.

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