Vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Tatlıtuğ'un beraatine karar verdi.

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Tatlıtuğ katılmadı. Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Elif Karahan duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasına yeterli, şüpheden uzak delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Vergi dairesi cezalandırılmasını istedi

İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Filiz Karahan, şikâyetlerinin devam ettiğini, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Suç unsurlarının oluştuğu kanaatindeyiz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.