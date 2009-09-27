Vergi kaçıranların başında porno oyuncusu var

Bütçe açığı hayli yüklü bulunan İtalya vergi kaçıran ve bu nedenle yurt dışında ikamet edenlerin peşine düştü.



Maliye bakanlığı öncelikle San Marino, Monako gibi vergi cennetlerinde ikamet eden 4 bin İtalyan’ın 4 milyar Euro’luk vergi borcuna göz dikti. Vergi kaçıranlar arasında ilk sırayı 200 milyon Euro ile İtalya’nın gözde porno film oyuncusu Riccardo Siffredi alıyor. İkinci sırada ise Dünya Motosiklet Şampiyonu Valentino Rossi 112 milyon Euro ile bulunuyor. Arjantin’li eski futbolcu Diego Maradona’nın ise 37 milyon Euro borcu görülüyor ve geçen hafta küpelerini teslim etmek zorunda kaldığı gibi İtalya’ya her girişinde bir taşınır mülküne el konuluyor. Formula 1‘in sürücülerinden Giancarlo Fisichella’nin borcu ise 12 milyon Euro. Kayak sporu eski şampiyonlarından Alberto Tomba’ 11.8 milyon Euro’luk borcu için aranıyor. Bisikletçi Davide Rebelin 9 milyon, şarkıcı Milva 7.5 milyon, Milan’ın eski Hollanda’lı as futbolcu Marco Van Basten 7.2 milyon, film yıldızı Ornella Muti’de 2.3 milyon Euro vergi borcu ile haklarında işlem yapılan ünlü isimler arasında yer alıyor.