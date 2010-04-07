Vergi kaçakçılığında ceza artacak

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakında Meclis'e gönderecekleri bir Maliye Bakanlığı tasarısında, vergi kaçakçılarına verilecek cezaların paraya çevrilmesini ve ertelenmesini engelleyecek bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı tarafından düzenlenen ''Kurumlar Vergisi Beyanı ve Özellikli Durumlar'' konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, vergi tabanının genişletilmesi için mevzuatı güçlendirmek gerektiğine işaret etti.

Vergi kaçırmanın sonuçlarının ağırlaştırılacağını belirten Şimşek, ''Yakında bir Maliye Bakanlığı tasarısını Meclis'e göndereceğiz. Orada vergi kaçakçılarına verilecek cezaların paraya çevrilmesini ve ertelenmesini engelleyecek bir düzenleme yapacağız. Dolayısıyla, kanunda düzenlendiği gibi vergi kaçakçısı konumunda olanlar mutlaka ve mutlaka bir şekilde bunun ağır sonuçlarına katlanacaklar'' diye konuştu.

Şimşek, vergi denetiminde bazı standartlara geçeceklerini vurgulayarak, bir yandan vergi kaçırmanın sonuçlarını ağırlaştıracaklarını, bir yandan da denetimde keyfilik algılamasını veya mükellef haklarının yeterince korunmadığı algılamasını değiştireceklerini söyledi.

Gelir İdaresi'ni güçlendireceklerini vurgulayan Şimşek, gerek insan kaynakları gerek mali imkanları kullanma açısından idareye yeni bazı esneklikler kazandıracaklarını hatırlattı.

"İstihdam üzerinde hala vergi yükü nispeten yüksektir"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, OECD ve AB içinde en düşük kurumlar vergisine sahip ülkelerinden biri olduğunu kaydederek, ''Vergiler yüksek o nedenle kayıtdışılık var, temeli olmayan bir ifadedir. Bir tek şu husus söylenebilir; istihdam üzerinde hala vergi yükü nispeten yüksektir'' dedi. Vergi düzenlemeleri kadar uygulamanın önemli olduğuna işaret eden Şimşek, gelirler kontrolörlerinin son yıllarda önemli mesafe kat ettiklerine değinerek, 2009 yılında gerçekleştirilen vergi incelemelerinde 74 milyar liralık matrahın kayıt ve beyan dışı bırakıldığının tespit edildiğini, bu nedenle 8,5 milyar liralık ceza kesildiğini anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, yılın ilk 3 ayındaki bütçe performansının ''son derece'' olumlu olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

''Ümit ediyorum ki yılın geri kalan kısmında da bu devam eder, öngördüğümüz hedefleri gerçekleştirmekle kalmayız, hedeflerin ötesinde bir performans ortaya koyarız ve bütün bunların sayesinde tabii ki faizi tek hanede tutarız. Bugün Türkiye'ye yapacağımız en büyük iyilik, girişimcilere yapacağımız en büyük iyilik, hane halkına yapacağımız en büyük iyilik, devletin hazinesi için atacağımız en önemli adım, mali disiplini koruyarak faizlerin tek hanede kalmasını sağlamaktır.''

Varlık Barışı'nda 48.1 milyar liralık beyan yapıldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nda toplamda 48,1 milyar liralık beyan ve bu beyan üzerinden yaklaşık 1 milyar 566 milyon liralık vergi tahakkuku söz konusu olduğunu, bunun da yaklaşık bugüne kadar 1 milyar 58 milyon lirasının tahsil edildiğini bildirdi.

"Stopajda hiçbir ayrımcılık yok"

Bakan Şimşek, stopajda yeniden bir ayrımcılık yaratıldığı eleştirileri bulunduğuna ilişkin bir soruya, ''Stopajda hiçbir ayrımcılık yok. Stopajda biz, yeni bir düzenleme yaptık. Tabii ki bu düzenlemenin ekonomi açısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz'' yanıtını verdi.

"Tek kişiden 7.1 milyar lira"

İkinci Varlık Barışı'nda beyan edilen tutarın yaklaşık 10 milyar lirasını sadece bir mükellefin getirdiğini bildirdiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Şimşek, haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Bir mükellef tarafından beyan edilen maksimum miktar, 7.1 milyar liradır'' dedi. Bakan Şimşek, "Bir mükellef tarafından beyan edilen maksimum miktar 7,1 milyar liradır. Yani 10 milyar lira değildir. Bu 7,1 milyar lira tabii ki beyan edilmiştir. Maliye olarak bizim için önemli olan bunun vergisinin ödenmesidir'' dedi. İlgili vergi dairesiyle görüştüğünü ifade eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bana verilen bilgiye göre, beyan edilen varlıkların yüzde 90'ı Türkiye'ye getirilmiştir. Bu bahsettiğimiz kalemde.'' dedi.

Türkiye'nin en zengini oldu

6.4 milyar lirayı tek seferde getiren kişi Türkiye'nin en zengini oldu. Forbes'un listesine göre Türkiye'nin en zengini 3 milyar dolarlık servetiyle Hüsnü Özyeğin'di. Özyeğin'i 2,9 milyar dolarlık servetiyle Mehmet Emin Karamehmet, 2,6 milyar dolarla Tarık Şara izliyor.