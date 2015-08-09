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Deutsche Welle

Vergi kaçakçıları kendini ihbar ediyor

Almanya'da vergi kaçırdığı için kendini resmi makamlara ihbar edenlerin sayısı beklentilerin üzerinde. Bu yılın ilk altı ayında 10 bin 500 kişi kendisini ihbar etti.

09 Ağustos 2015 16:13


Welt am Sonntag Eyalet Maliye Bakanlıkları ile yapılan bir anketin sonuçlarına yer verdi. Buna göre sadece bu yılın ilk altı ayında vergi kaçırdığı için 10 bin 500 kişi kendini Maliye Bakanlığı'na ihbar etti. Bu rakamın bu yılın sonuna dek 20 bini bulması bekleniyor. Alman Vergi Sendikası Başkanı Thomas Eigenthaler, 'Bu rakam beklentilerin çok üzerinde. Bu durum yurtdışındaki kara para sorununun ne kadar büyük olduğunu gösterdi' dedi.

Habere göre en fazla ihbar Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg ve Bavyera Eyaletleri'nde yapıldı. 2014 yılında Maliye Bakanlıkları'na rekor kırılarak, 40 bin ihbar yapılmıştı. Bu yılın başından itibaren vergi kaçırdığı için kendini ihbar edenlere yönelik olarak düzenlemeler sertleştirildi. Yetkililer bu nedenle kendini ihbar edenlerin sayısının bu yıl geçen yıla oranla gerilediğine dikkat çekiyor.

Alman Vergi Sendikası Başkanı Thomas Eigenthaler, vergi kaçakçılığında yurtdışındaki bankaların da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. Kara paranın yurtdışındaki bankalara yatırıldığını hatırlatan Eigenthaler, 'Vergi kaçakçılarının listesinin bulunduğu CD'lerde isimleri olanlar, bankalarını karalamaya başlayacak. Yakında buna tanık olacağız' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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