"Vergi kaçakçıları, dürüst mükellef sayılacak"

Ödemesi gereken vergiyi devletten gizleyen, af çıkınca da pişmanlık beyannamesi verenlerin "dürüst mükellef" sayılarak yüzde 5 daha az vergi ödeyecekleri belirtildi.

Söcü'de yer alan habere göre devletten vergisini kaçırmayan, borçlarını zamanında ödeyen dürüst mükellefleri ödüllendirmek için çıkarılan yüzde 5'lik vergi indiriminin kapsamına, aftan yararlanıp pişman olanlar da eklendi. Hükümet, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 50'ye varan oranlarda zam yaptığı torba yasaya, bir de vergiye uyumlu dürüst mükelleflere yönelik ödül maddesi eklemişti. Bu maddeye göre, beyannamesini zamanında veren, vergisini zamanında ödeyen ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olanlar ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine yüzde 5 oranında vergi indirimi uygulanacak. İndirimden vergisini düzenli ödeyen ancak maaş karşılığı çalışan işçi ve memur gibi Gelir Vergisi mükellefleriyle bankalar ve sigorta şirketleri ise yararlanamıyor.

Mükelleflerin dürüst sayılıp yüzde 5 indirim hakkından yararlanabilmesi için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini yasal süresi içerisinde Maliye'ye vermiş olması ve beyan ettiği vergilerini de yine yasal süresi içerisinde ödemiş olması gerekiyor.

Ayrıca ödülü alabilmek için Maliye tarafından vergi kaçağı nedeniyle incelemeye alınmamış olma şartı da aranıyor. Torba yasa ve bu düzenlemeye açıklık getiren yeni tebliğe göre, çıkarılan vergi aflarından yararlanıp, pişmanlıkla düzeltme beyannamesi vermiş mükellefler ile incelemeye alındıkları halde Maliye ile uzlaşmaya giderek incelemeyi kaldırmayı başaran kişi veya şirketler de yüzde 5'lik indirim ödülünü alabilecekler.

İncelemeden yırtacaklar

Buna göre, Maliye'ye kazandığından çok daha düşük tutarda gelir beyan eden bir mükellef, eğer son çıkarılan aflardan yararlanıp pişmanlıkla beyanını gerçek gelirine, hatta gerçek gelirinin de altında bir rakama yükseltmişse, ‘'Vergiye uyumlu ve dürüst mükellef'' kabul edilip yüzde 5'lik indirimle ödüllendirilecek.

Bu mükellef ödülün yanı sıra, geriye dönük vergi incelemelerinden de kurtulacak. Aynı şekilde şüphe üzerine hakkında vergi incelemesi yürütülen bir mükellef de Maliye ile uzlaşıp, uzlaşmadan çıkan düşük tutarlı vergisini ödemişse yine ‘'dürüst'' sayılıp yüzde 5 daha az vergi ödeme hakkına kavuşacak. Buna göre örneğin 100 bin lira vergi ödemesi gereken bir mükellef, ödül sayesinde 5 bin lira indirim hakkından yararlanıp 95 bin lira vergi ödeyecek.

Her şey güllük gülistanlık değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özel sektörün, döviz riskini daha iyi yönetebilmesi için makro ihtiyati bir reformu bu hafta içerisinde hayata geçireceklerini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin kabulü öncesinde konuşan Şimşek, Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 144 olduğunu kaydetti. Şimşek, “Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 219. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Türkiye'de borç düzeyi, borç oranı yüksek değildir. Ancak özel sektörün borcu için çalışmayı kısa sürede hayata geçireceğiz. Biz sorunlara karşı tabii ki duyarlıyız” dedi.

Türkiye'nin başarı hikayesinin yanında üzerinde çalışmaya ihtiyaç duyulan sorunlu alanların da olduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, “Her şey güllük gülistanlık değil. Bunların başında cari açık geliyor” şeklinde konuştu.

Borçlu da kapsamda

Tebliğe göre, ödül verilecek mükelleflerde vergisini zamanında ödeme şartı aransa da bu şart beyannameye tabi bin liraya kadar olan borçlarla beyanname konusu dışında kalan birikmiş vergi borçları için geçerli sayılmayacak. Buna göre örneğin elde ettiği kira gelirlerini zamanında beyan edip vergisinin çoğunu ödeyen ancak geriye kalan 850 liralık kısmını günü geçtiği halde ödememiş olan bir gayrimenkul sahibi de dürüst mükellef sayılacak. Çünkü düzenlemeye göre, 850 liralık vergi borcu bin liralık beyannameli borç sınırının altında kaldığı için, mükellefin yüzde 5 indirimle ödüllendirilmesine engel teşkil etmiyor.