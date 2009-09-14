Vergi indiriminde söz hükümette

30 Eylül'de bitecek olan ÖTV ve KDV uygulamasının devam edip etmeyeceğine Ekonomi Koordinasyon Kurulu karar verecek.



Küresel krizle durağanlaşan piyasalar, ÖTV ve KDV indirimleriyle hareketlenmişti. Ancak, indirimler 30 Eylül'de sona eriyor. Uygulamanın devam edip etmeyeceğine Ekonomi Koordinasyon Kurulu karar verecek.



16 Mart tarihinde uygulamaya giren ÖTV ve KDV indirimi, en çok otomotiv, elektronik ve beyaz eşya ile mobilyada yüzleri güldürdü.



Vergi indirimi bu ayın sonunda sona erecek. Gözler şimdi, ekonomi yönetimi ve hükümette.



Maliye Bakanlığı, vergi indirimlerinin bitirilmesi eğiliminde. Ama otomotiv sektörünün yeni dönemde bu kez hurda indirimiyle desteklenmesi gündemde.



Hurda indirimi çalışmasında kalıcı indirim, indirimin araç sahibine yapılması, yararlanacak kişinin en az 1 yıl süreyle o araca sahip olması gibi koşullar üzerinde duruluyor.



Bakanlık, vergi indirimleri için "etki ve sonuç analizi" çalışması yaparak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunacak.



Vergi indirimlerinin devam edip etmeyeceğine Bakanlar Kurulu karar verecek.