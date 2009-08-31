Vergi indirimi tüketimi canlandırdı

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın geçen seneye göre yüzde 1.8 büyüyerek 3.8 milyar lira ciro elde etti.
GFK Araştırma Grubu’nun iş birimi GfK Retail and Technology (GfK TEMAX)
araştırmasına göre, son iki çeyrekte art arda keskin düşüşler
yaşayarak, 2009’un ilk çeyreğinde en düşük seviyesine ulaşan Türkiye
tüketici teknolojisi ürünleri pazarı ikinci çeyrekte, geçen dönem
açıklanan ekonomik önlem paketlerinin etkisiyle pozitif bir eğilim
gösterdi.
6 ayda yüzde 9 küçülme
Beyaz
eşya, bilgi teknolojileri, ofis ekipmanları gibi lider sektörlerde
vergi indirimlerini kapsayan paketin artış yönlü etki yaptığı görüldü.
İkinci çeyrekteki yükseliş trendini, büyük beyaz eşya sektörü
tetikledi. Büyük beyaz eşya cirosu 2009’un ikinci çeyreğinde geçen
seneki düzeyine göre yüzde 27.2 oranında artarak, yaklaşık 1.5 milyar
liralık değer elde etti. Sektörde yer alan tüm ürünler 2008’in aynı
dönemine göre iki haneli büyüme gösterdi. Bu kapsamda en hızlı büyüyen
ürün grubu ise bulaşık makinesi oldu. Bulaşık makinesi ve çamaşır
makinesi satışları 2007 yılından bu yana en yüksek seviyelerine
yükseldi. Diğer pozitif performans ise 2008 yılının aynı dönemine göre
yüzde 2.1 artış gösteren ofis ekipmanlarından geldi. Çok fonksiyonlu
ürünler ve yazıcılardan oluşan ofis ekipmanları sektörü de ikinci
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 arttı ve 44 milyon
liralık ciro elde etti. Sektör 2009’un ilk yarısını, 2008’in ilk altı
ayına göre yüzde 11.4 düşerek 89 milyon lira değeri ile kapattı.
Düşüşe rağmen iyi
Küçük
elektrikli ev aletleri, bilgi teknolojileri ve telekom sektörleri
sırasıyla yüzde 1.5, yüzde 4.4 ve yüzde 7.9 düşüşlere rağmen son iki
çeyrek döneme göre daha iyi bir performans sergiledi. Tüketici
elektroniği ve görüntüleme pazarı ise yüzde 19.7 ve yüzde 28.6 düşüş
kaydetti.