Vergi indirimi tüketimi canlandırdı

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın geçen seneye göre yüzde 1.8 büyüyerek 3.8 milyar lira ciro elde etti.



GFK Araştırma Grubu’nun iş birimi GfK Retail and Technology (GfK TEMAX) araştırmasına göre, son iki çeyrekte art arda keskin düşüşler yaşayarak, 2009’un ilk çeyreğinde en düşük seviyesine ulaşan Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarı ikinci çeyrekte, geçen dönem açıklanan ekonomik önlem paketlerinin etkisiyle pozitif bir eğilim gösterdi.



6 ayda yüzde 9 küçülme



Beyaz eşya, bilgi teknolojileri, ofis ekipmanları gibi lider sektörlerde vergi indirimlerini kapsayan paketin artış yönlü etki yaptığı görüldü. İkinci çeyrekteki yükseliş trendini, büyük beyaz eşya sektörü tetikledi. Büyük beyaz eşya cirosu 2009’un ikinci çeyreğinde geçen seneki düzeyine göre yüzde 27.2 oranında artarak, yaklaşık 1.5 milyar liralık değer elde etti. Sektörde yer alan tüm ürünler 2008’in aynı dönemine göre iki haneli büyüme gösterdi. Bu kapsamda en hızlı büyüyen ürün grubu ise bulaşık makinesi oldu. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi satışları 2007 yılından bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi. Diğer pozitif performans ise 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.1 artış gösteren ofis ekipmanlarından geldi. Çok fonksiyonlu ürünler ve yazıcılardan oluşan ofis ekipmanları sektörü de ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 arttı ve 44 milyon liralık ciro elde etti. Sektör 2009’un ilk yarısını, 2008’in ilk altı ayına göre yüzde 11.4 düşerek 89 milyon lira değeri ile kapattı.



Düşüşe rağmen iyi



Küçük elektrikli ev aletleri, bilgi teknolojileri ve telekom sektörleri sırasıyla yüzde 1.5, yüzde 4.4 ve yüzde 7.9 düşüşlere rağmen son iki çeyrek döneme göre daha iyi bir performans sergiledi. Tüketici elektroniği ve görüntüleme pazarı ise yüzde 19.7 ve yüzde 28.6 düşüş kaydetti.