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Dünya

Vergi indirimi ABD'de zenginlere yarayacak

ABD servetlerini korumak isteyen zenginlere için alternatif yollarla yatırım çılgınlığı başlatabilir...

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Washington yönetiminin, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nden de onay olan Bush dönemi vergi indirimlerini uzatma planı, ülkede varlıklarını ve servetlerini korumak isteyen zenginlere için alternatif yollarla yatırım çılgınlığı başlatabilir.


ABD'LİLERİN ZENGİNLİĞİNİ ARTIRACAK YÖNTEMLER 

Vergi indirimlerinin devam etmesiyle birlikte, zengin ABD’liler geliriyle, yaptıkları yatırımlardan alınan vergilerin rekor seviyede düşük kaldığı bir dönemde, varlıklarını daha da artırma şansı yakalayacak.


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