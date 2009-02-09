Vergi iadesi karmaşası

Maliye Bakanlığı, sağlık çalışanlarına vergi iadesi olarak önce fazla para verdi, sonra "fazla verildi' diyerek geri tahsil etti. Şimdi ise; tahsil ettiği paraları sağlıkçılara faiziyle geri ödeyecek.



Sabah gazetesinin haberine göre; 2005 yılına ait vergi iadeleri 2006 yılında, sağlık çalışanlarına maaş ve döner sermaye gelirleri için ayrı ayrı hesaplanarak verildi. Ancak Maliye Bakanlığı, vergi iadelerinin fazla ödendiğini söyleyerek, fazla ödendiği tespit edilen kısmı sağlık çalışanlarından 2007'de geri aldı. Ancak Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme, Maliye Bakanlığı'nın aldığı parayı yasal süre geçtiği ve personelin kasıtlı davranmadığı gerekçesiyle faiziyle geri ödemesine hükmetti.



Maliye sağlıkçıdan 211 bin lira tahsil etmişti



Adıyaman'da sağlık çalışanlarının 2005 yılı harcama belgelerinin; döner sermaye katkı payı için ve maaş için ayrı ödenmesi nedeniyle 2006 yılında çalışanlara fazla ödendiği Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen 211 Bin TL 2007 Ekim ve Kasım aylarında çalışanların maaşlarından tahsil edilmişti. Türk Sağlık-Sen yapılan yanlışta çalışanların kastı olmadığı ve yasal olarak geri talep edilme süresi günü olan 60 günün geçmesi nedeniyle paraların geri tahsil edilmesini hukuka aykırı olduğunu savunarak üyeleri adına mahkemeye başvurdu.



Şanlıurfa İdare Mahkemesi ise, konuya ilişkin verdiği kararda; Danıştay İçtihat Kurulunun memurun hilesi veya gerçek dışı beyanları haricinde yapılan ödemelerin yasal süre geçmesinden sonra ödenemeyeceğine ilişkin kararını hatırlattı. Mahkeme, fazla yapılan ödemelerde çalışanların kusuru olmadığına dikkat çekerek, sendika üyelerinden fazla ödemelerin yasal süre olan 60 gün içinde tahsil edilmediğini, 1 yıl sonra tahsil edilmesinin de yasal olmadığını belirterek yapılan işlemi iptal etti.

