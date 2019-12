Vergi, harç ve cezalara yüzde 12 zam

Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.03 oranında artış gösterdi. Bu durumda, 2008’in yeniden değerleme oranı da, yüzde 12 olarak belirlenecek.Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranında artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi de veriliyor. Ancak uzun yıllardır Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanmıyor, vergi, harç ve cezalar da, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor.Aynı politikanın bu yıl da devam etmesi durumunda, 2008 başında yine yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,2 oranında artan motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar ve vergi cezaları 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yüzde 12 oranında artacak. Emlak vergisine tabi değerler de, bu oranın yarısı kadar artış görecek.Bu durumda 1-3 yaş grubundaki motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 351 TL olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 393 TL’ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 561 TL’den 628 TL’ye yükselecek.Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstünde otomobili bulunanlar ise yeni yılda 12 bin 697 TL yerine 14 bin 220 TL vergi ödeyecek.Koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 1.691 TL olan yıllık vergisi 1.894 TL’ye yükselirken, 10 bin 1 ile 20 bin kg arasında ağırlığa sahip kamyon sahipleri de 1.521 TL yerine 1.704 TL motorlu taşıtlar vergisi verecek. Böylece, 1-3 yaş grubunda otomobili olanlar yeni yılda 42 TL ile 1.523 TL arasında daha fazla MTV ödeyecek.Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da, yıllık gelir vergisi beyannamelerinde 22,7 TL’lik vergi, 25,42 TL olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 9,07 TL, bilançolarda da 19,6 TL şeklinde uygulanacak.Harçların da aynı oranda zam görmesi ile birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 146,3 TL’den 163,8 TL’ye çıkacak. Silah taşıma vesikası bulunanlar her yıl için 352,6 TL yerine 394,9 TL harç ödeyecek, silah bulundurma vesika harcı da 564,1 TL’den 631,7 TL’ye yükselecek.Vergi cezaları da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşında artacak. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vermeme ve almamanın cezası 17,9 TL artacak ve 166,9 TL’ye çıkacak. Damga vergisindeki en az ceza haddi 7,6 TL, diğer vergilerdeki en az ceza haddi de 16,7 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

İşte zamlı vergi, harç ve cezalar