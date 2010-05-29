Vergi ekipleri nokta atışta uzmanlaşıyor

T24 -

Belgesi faturası soruluyor

Sosyete pazarları ekibi

Vergi bilinci yerleşiyor

Tahsilat oranı yüzde 81 oldu

Mükellef sayısı 121 bin çıktı

Ödeme araçları yaygınlaşmalı

Veri kütüğü oluşturduk

Başkent için buluşma

Denetim ekiplerinin, uzmanlaştıkları sektörü daha iyi kontrol edebildiğini belirten Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, “Gücümüzü, rutin beyanname kabul işlemlerinden, diğer alanlara kaydırıyoruz. Denetim çalışmalarımızda ekiplerimizi uzmanlardan oluşan, sektörel denetim ekiplerine dönüştürüyoruz” diye konuştu. Bazı sektörlerde önemli aşamalar kat ettiklerini ifade eden Candan, “Ankara’da inşaat sektörü, yaygınlığı nedeniyle önemli bir sektör. Bu sektördeki belge düzenini yerleştirdiğimiz zaman kayıtdışıyla mücadelemiz önemli ölçüde sağlanmış oluyor” dedi.Hürriyet gazetesinden Hande Başpınar'ın haberine göre Candan sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir belediye inşaat ruhsatı verdiğinde ekiplerimiz inşaatı takibe alıyor. İnşaatın her aşamasında yapılan işin belgesi ve faturası, işi yapan kişiden soruluyor. Bunu yaparak, maliyetlerin doğru olarak tespitini amaçlıyoruz. İnşaatın yapılması sırasında kayıtdışılık önleniyor. Bunun yanında, yapılan satışların gerçek değerine yakın olması amaçlanıyor.”“İnşaat, unlu mamüller, çiçekçiler, mermerciler, deniz ve su ürünleri, servis araçları, soğuk hava depolarında bulunan mallar, su satışı, sebze meyve toptancılığı, fıçı bira satışı yapan işletmeler ve akaryakıt istasyonlarıyla ilgili alanlarda da buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Yeni bir ekip de sosyete pazarı olarak adlandırılan pazar yerlerini inceliyor. Bu konuda belediyelerin de desteğini bekliyoruz.”“Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının adaletli bir vergi sistemi oluşturulmasına yönelik açıklamalarını, vergi bilincinin toplumda yerleşmesi noktasında önemli işaretler olarak algılıyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz. Amacımız, denetimlerde nokta atışı yaparak daha etkin sonuçlar almak. Bu denetimler tek başına yeterli olamıyor. Vatandaşların bize ihbarda bulunması yardımcı olması gerekiyor.”2009 yılında vergi gelirleri olarak yaklaşık 27 milyar 123 milyonluk bir taahhuk ve 21 milyar 882 milyonluk bir tahsilat gerçekleştirdik. Yüzde 81’lik bir taahhuk tahsilat oranı var. Bize taahhuk eden verginin yüzde 81’ini tahsil etmiş olduk. Yüzde 20’lik taahhuk, yüzde 17’lik tahsilat artışıyla geçtiğimiz yılı tamamlamıştık.Bu yıl beyanname sayısında yaklaşık yüzde 11’lik bir artış oldu. İki yıl öncesine kadar 80 bin olan kira geliri beyan eden mükellef sayısı, 2010 beyan döneminde 121 bine çıktı. İki yılın ortalamasında, yüzde 46’lık bir artış sağladık. Bu artışın en büyük nedeni, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden hareket eden ekiplerimizin ev ev dolaşarak yapmış olduğu tespitlerdi.Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan şunları söyledi: “Küçük tutarlı alışverişlerin belgesi istenmiyor ancak bu rakamlar toplandığında önemli meblağlara ulaşıyor. Belli ödeme araçlarının yaygınlaşması bizim için önemli. Kredi kartı, cep telefonu gibi ödeme araçları yaygınlaştığında bizim de bu hasılatı kavramamız kolaylaşacak. Kredi kartıyla yapılan satışlarda, işletmeler üzerinde takibimiz otomatik olarak yapılıyor. En büyük iş yükümüzü sahte belge kullanımı oluşturuyor.”“Mükellefleri uyarmak istiyoruz. Sahte belge kullanıldığında o dönem için ödenen vergi rakamı düşüyor ama uzun vadede bu tespit edildiğinde mükellefler çok büyük bir faturayla karşılaşabiliyor. Bir veri kütüğü oluşturduk. Mükelleflerin gider belgelerini, yaptıkları indirimleri, aldıkları belgeleri sorgulayabiliyoruz. Mükellefler sahte belge kullanmasınlar.”TÜRK Sanayici ve İşadamları Vakfı’nda bir araya gelen TÜGİAD Genel Başkan Vekili ve TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Barış Aydın, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara’nın kültür değerlerini ve turizm potansiyelini değerlendirdi.Özaslan, “Birlikte süratle Ankara lobisini oluşturmamız, Ankara’yı bir prestij kent yapmak için sivil toplumun gücünü seferber etmemiz gerekiyor” dedi.