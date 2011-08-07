-VERGİ DENETİMİNDE YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adnan Ertürk, Türkiye'nin en büyük denetim birimi olduklarını belirterek, ''4 bin 800 dolayında denetim elemanıyla, vergi denetiminin tek elden yürütüleceği güçlü bir yapı oluşturuldu'' dedi. Maliye Bakanlığında görev yapan Teftiş ve Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve vergi denetmenlerini tek çatı altında toplayan Vergi Denetim Kurulu'na Başkan olarak atanan Ertürk, teşkilatlanma planları ve hedefleri ile Kurulların ortadan kaldırılmasına dönük eleştirilerle ilgili görüşlerini anlattı. Temmuz ayı içerisinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetim birimlerinin tek çatı altında örgütlendirildiğine işaret eden Ertürk, Kurulun merkezi birimlerinin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir İdaresinin Bilgi İşlem Merkezinin bulunduğu Gümüşdere'de hizmet vereceğini söyledi. Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülen Risk Analizinin de Kurula devredildiğini kaydeden Ertürk, ''Bundan sonra risk analizlerini biz gerçekleştireceğiz. Bu şekilde risk analizine dayalı, objektif esaslara göre vergi incelemesi yapacağız'' diye konuştu. -İSTANBUL'A ORGANİZE VERGİ KAÇAKÇILIĞI BAŞKANLIĞI- Vergi Denetim Kurulu Başkanı, yeni dönemde teşkilat yapısını hızla tamamlayacaklarını, bu çerçevede de öncelikle Başkan Yardımcılıkları ve Grup Başkanlıklarına atama yapılacağını bildirdi. ''81 il tek tek değerlendirilecek. Gereken yerlerde, gerekli sayıda grup başkanlıkları oluşturulacak'' diyen Adnan Ertürk, şöyle devam etti: ''İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon, Samsun ve diğer iller. Bunların hepsine tek tek bakılacak. Gerekli yere, uygun sayıda Grup Başkanlığı kurulacak. Burada İstanbul, bizim için çok önemli. Türkiye'deki vergi gelirlerinin yüzde 40'ı bu ilde toplanıyor. Gayri safi yurt içi hasılaya bu ilin katkısı ortada. İstanbul'da hem 'Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı', hem 'Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı', hem de 'Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt dışı Kazançlar Grup Başkanlığı' oluşturulacak. İstanbul'da bunların yanı sıra 'Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı' da kurulacak. Aynı şekilde Ankara'da da verginin yüzde 15'i toplanıyor. Aynı Grup Başkanlıkları, bu ilimizde de faaliyete geçirilebilir. İzmir de, bu açıdan ağırlıklı bir ilimiz. Vergi Denetim Kurulu, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştıracağı için teşkilatlanmada mükellef sayısı ve ekonomik aktivitenin fazla olduğu illere öncelik vereceğiz. Bu şekilde Grup Başkanlıklarını hızlı bir şekilde kurup, hangi denetim elemanının, hangi Grup Başkanlığında çalışacağını belirleyeceğiz. Böylece teşkilatlanmamızı da hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız.'' -DÜNYA STANDARTLARINDA DENETİM- Ertürk, ilgili Kanun Hükmünde Kararnamede, Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları ile Grup Başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, vergi müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlilikleri, yükselmeleri ve görevlendirilmeleri hususlarının düzenleneceği Yönetmeliklerin de Ekim ayı sonuna kadar çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti. Ertürk, söz konusu düzenlemeleri Ekim'den önce hızlı bir şekilde uygulamaya koyacaklarını ifade etti. Yeni yapılanma sonrasında 4 bin 800 civarında denetim elemanına sahip bir çok güçlü bir birimin ortaya çıktığına dikkati çeken Vergi Denetim Kurulu Başkanı Ertürk, şunları söyledi: ''Türkiye'nin en büyük denetim birimi olduk. Vergi denetiminin tek elden yürütüleceği çok güçlü bir yapı oluşturuldu. Bu birim, dünya standartlarında denetim yapacak. Vergi denetimlerini de gerek kamunun, gerekse mükellefin hakkını en üst seviyede koruyarak gerçekleştireceğiz. Esas itibariyle objektif ve hakkaniyete uygun hareket eden bir denetim birimi olacağız. İşinin ehli, hukuka saygılı ve bütün işlemlerde hukuku en üst seviyede tutan bir denetim birimi olarak hizmet vereceğiz. Bu anlamda mükellef odaklı, çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutan, yetkin, modern bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.'' Adnan Ertürk, yeni yapılanmaya yönelik eleştirileri yanıtlarken de, Grup Başkanlıklarında hangi denetim elemanlarının çalıştırılabileceğinin Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya konulduğuna vurgu yaptı. Bu çerçevede Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında sadece Hesap Uzmanı Maliye Müfettişi ve Gelirler Kontrolörlerinin görev yapabileceğini kaydeden Ertürk, bu kişilerin Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görevlendirilemeyeceğinin de yine Kararname hükmü olduğunu ifade etti. Ertürk, ''Kimse endişe etmesin. Ortada endişeye mahal verecek bir durum yok. Biz, Kurul olarak el birliği ile çok başarılı bir çalışma gerçekleştireceğiz'' dedi. -BAŞKANDAN VERGİ MÜFETTİŞLERİNE MEKTUP- Bu arada Kurul Başkanı Ertürk, yeni görevini üstlenmesinin ardından Kararname ile vergi müfettişi unvanını alan hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerine birer mektup gönderdi. ''Değerli meslektaşım'' diye başlayan mektupta, Vergi Denetim Kurulunun oluşumuyla ilgili bilgi veren Ertürk, Kurulun, Bakanlığın çok değerli denetim elemanlarını çatısı altında topladığını ve vergi denetiminin tek elden yürütüleceği güçlü bir teşkilat olarak örgütlendiğini ifade etti. Başkanlığın teşkilatlanmasına ilişkin çalışmaların da mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacağını ve yeni yapının bütün yönleriyle faaliyete geçirileceğini belirten Ertürk, şöyle devam etti: ''Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı olarak meslektaşlarımızın tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden en üst düzeyde faydalanarak ülkemizin ihtiyacı olan etkin ve verimli vergi denetim ihtiyacını karşılamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Sizlerin de bu süreçte fedakarca çalışacağınıza, devletimiz ve milletimize mümkün olan en faydalı şekilde hizmet edeceğinize, Vergi Denetim kurulu Başkanlığının adını ve Vergi Müfettişliği unvanını en saygın noktaya taşıyacağınıza olan inancım tamdır.''