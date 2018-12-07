Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memur adliyeye sevk edildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan memur Mustafa Ç., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü\'nde çalışan memur Mustafa Ç.\'nin yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, Mustafa Ç.\'yi, R.B.\'den 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı. Mustafa Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde Adliyesi\'ne sevk edildi.



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