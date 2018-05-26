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Vergi dairesinde çalışan kadın memur intihar etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde Fato E

26 Mayıs 2018 21:21

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde Fato E. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Fevzipaşa Mahallesi\'nde yaşayan ve eşinden ayrı olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Fato E., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip kendini evinin balkonunda astı. Bugün saat 11.00\'de durumu fark eden komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fato E.\'nin öldüğü belirlendi. Fato E.\'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Söke Vergi Dairesi\'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen Fato E.\'nin çalışma arkadaşlarının da öldüğünü duyunca büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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