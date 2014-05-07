Vergi dairesi borçlulara davet mektubu yazdı

Vergi daireleri harekete geçti ve e-haciz öncesinde mükellefleri vergi dairelerine çağırdı. Çağrı mektubunda “Haciz gibi durumlarla karşılaşmamak için vergi dairesine başvurun” denildi.

Vergi daireleri borcu olan mükelleflere mektup göndermeye başladı. Vergi borcu olduğu tespit edilen mükellefler, ödenmeyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için vergi dairelerine çağrıldı. Mektupta, “Ödenmeyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi (banka hesabı haczi (e-haciz), gayrimenkul haczi, taşıt haczi vs. ) gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için bu borçların tasfiyesine yönelik gerekli görüşmelerin ve ödemelerin yapılması için .... vergi dairesi müdürlüğümüze başvurmanız önem arz etmektedir” denildi.

Bütün borçlar var

Vergi daireleri kredi öğrenim borcundan, trafik borcuna kadar borcu olan mükellefleri çıkardı. Mart ayında gelir vergisi beyannameleri de alındıktan sonra nisan ayında borçlu mükelleflere mektup gönderilmeye başlandı. Mektupta, Anayasa’nın 73. maddesi gereğince herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellefe odaklılık, katılımcılık, verimlilik temel ilkelerini esas alarak adalet ve tarafsızlık içinde gelir politikasını uygulamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almasının görevi olduğu belirtilerek, “Gelir İdaresi Başkanlığı dönemler halinde mükelleflere vergi mevzuatından doğan haklarını ve ödevlerini hatırlatmak amacıyla bilgilendirmeler yapmaktadır” denildi.

Borç haciz dahil takip ediliyor

Mektubun gönderildiği mükelleflere yürütülen çalışmalar sonucunda dosyasının incelendiği ve ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergi borcu bulunduğunun tespit edildiği kaydedilerek, “Bilindiği üzere süresinde ödenmeyen vergiler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’nci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte haciz dahil olmak üzere her türlü icrai işlemle takip edilmektedir” denildi. Mükelleften ödenmeyen borcun ödenmesi istenerek, ayırca gelecekte ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların da süresinde ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.