Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da dün akşam Vergi Dairesi Başkanlığı\'nda meydana gelen patlamanın nedeninin sabotaj olma ihtimali değerlendirilirken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. Havanın aydınlanması ile birlikte bina çevresinde delil arayan uzman ekipler, inceleme yapmak için enkazdan parçalar aldı.

Çukurambar semtinde dün akşam saat 20.00 sıralarında, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Kentin büyük bölümünde duyulan patlama sırasında, binanın yakınından geçen 3 kişi hafif yaralandı.

Sabah saatleriyle birlikte, Vergi Dairesi Başkanlığı\'ndaki hasar gün yüzüne çıktı. Ankara Valisi Ercan Topaca, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını açıklarken, bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Sabah saatlerinde 17 katlı binanın büyük hasar gören zemin katında incelemede bulunan bomba imha uzmanları, enkaz parçalarını alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Ayrıca uzman ekipler, bina çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda da sabotaj olma ihtimaline karşı detaylı arama başlattı.

Bu arada, patlamadan haberi olmayan ve sabah saatlerinde işe gelen Vergi Dairesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş, hasarı görünce şoke oldu. Bir süre polisin binada yürüttüğü çalışmaları izleyen vatandaşlar daha sonra bölgeden ayrıldı.



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