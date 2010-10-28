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Ekonomi

VERGİ DAİRELERİNDE MTV MESAİSİ ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 12:56

-VERGİ DAİRELERİNDE MTV MESAİSİ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) tahsile yetkili vergi dairelerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana'da 30 Ekim Cumartesi günü akşamına kadar çalışacağı, diğer illerde ise 30 Ekim Cumartesi günü, vergi dairesi başkanı ile il defterdarının gerekli görmesi halinde açık olacağı bildirildi. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Cuma günü tam gün resmi tatil olması sebebiyle, araç satışlarında meydana gelebilecek artış dikkate alınarak, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illeri merkezindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 30 Ekim 2010 Cumartesi günü saat 17.30'a kadar açık bulundurulacak. Açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerinin ilçeleri ile diğer il ve ilçe merkezlerinde ise Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Ekim Cumartesi günü açık bulundurulması konusunda vergi dairesi başkanları ile il defterdarlarının yetkili kılındığı belirtildi.

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