Vergi daireleri trafik cezası yağdıracak

Vergi daireleri, çuvalda bekleyen trafik cezalarını sisteme işlemeye başladı. 4 ay içinde tamamlanacak olan bu çalışma sırasında araç sahiplerine trafik cezaları gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çuvalda bekleyen hız ihlali, park yasağı ve emniyet kemeri takmama gibi sebeplerle kesilen ceza makbuzlarını bitirmek amacıyla vergi dairelerine dört aylık süre verdi.

Bu süre boyunca sisteme işlenecek makbuzlar sebebiyle çok sayıda araç sahibine 1 Ocak 2012 öncesindeki ihlallere ilişkin ceza gönderilecek. Geçen yıl başından itibaren kesilen cezalar kağıt yerine dijital ortamda emniyetten Maliye’ye gönderildiği için bunlara ilişkin bir sorun yaşanmıyor.

14 milyon makbuz kesildi

Edinilen bilgilere göre, merkezin uyarısı ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere araç sayısının fazla olduğu şehirlerdeki vergi dairesi başkanlıklarında alarm verildi.

Bu kapsamda vergi dairesi başkanlıkları, ilçelerden merkeze personel kaydırmanın yanı sıra kamyonlara yüklenen çuvalları ilçelere gönderme yoluna gidiyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki hedefi yıl sonuna kadar, kesilen tüm trafik para cezalarının elektronik ortamda sisteme işlenmesi. Vergi dairelerine bu kapsamda geçmiş yıllarda 14 milyon ceza makbuzu gönderilmişti. Bunun önemli bir bölümü sisteme işlendi. Maliye trafik ceza makbuzlarının sürücülere gönderilmesi sürecinde yaşanan aksaklığa neden olarak emniyeti gösterirken, emniyet ise postadan kaynaklı sorun olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni araca eski ceza Yıllar önce kesilen trafik cezaları gecikmeli olarak sisteme işlendiği için fatura bir başka sürücüye de çıkabiliyor. Yeni araç alan birçok kişi taşıtın eski sahibinin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor. Örneğin 2009’da 100 lira ceza kesilen bir kişiye gecikme faiziyle birlikte350 liralık ödeme makbuzu gönderildi.