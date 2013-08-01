T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Vergi daireleri trafik cezası yağdıracak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çuvalda bekleyen hız ihlali, park yasağı ve emniyet kemeri takmama gibi sebeplerle kesilen ceza makbuzlarını bitirmek amacıyla vergi dairelerine dört aylık süre verdi

01 Ağustos 2013 11:32

Vergi daireleri, çuvalda bekleyen trafik cezalarını sisteme işlemeye başladı. 4 ay içinde tamamlanacak olan bu çalışma sırasında araç sahiplerine trafik cezaları gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çuvalda bekleyen hız ihlali, park yasağı ve emniyet kemeri takmama gibi sebeplerle kesilen ceza makbuzlarını bitirmek amacıyla vergi dairelerine dört aylık süre verdi.

Bu süre boyunca sisteme işlenecek makbuzlar sebebiyle çok sayıda araç sahibine 1 Ocak 2012 öncesindeki ihlallere ilişkin ceza gönderilecek. Geçen yıl başından itibaren kesilen cezalar kağıt yerine dijital ortamda emniyetten Maliye’ye gönderildiği için bunlara ilişkin bir sorun yaşanmıyor.

 

14 milyon makbuz kesildi

 

Edinilen bilgilere göre, merkezin uyarısı ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere araç sayısının fazla olduğu şehirlerdeki vergi dairesi başkanlıklarında alarm verildi.

Bu kapsamda vergi dairesi başkanlıkları, ilçelerden merkeze personel kaydırmanın yanı sıra kamyonlara yüklenen çuvalları ilçelere gönderme yoluna gidiyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki hedefi yıl sonuna kadar, kesilen tüm trafik para cezalarının elektronik ortamda sisteme işlenmesi. Vergi dairelerine bu kapsamda geçmiş yıllarda 14 milyon ceza makbuzu gönderilmişti. Bunun önemli bir bölümü sisteme işlendi. Maliye trafik ceza makbuzlarının sürücülere gönderilmesi sürecinde yaşanan aksaklığa neden olarak emniyeti gösterirken, emniyet ise postadan kaynaklı sorun olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni araca eski ceza Yıllar önce kesilen trafik cezaları gecikmeli olarak sisteme işlendiği için fatura bir başka sürücüye de çıkabiliyor. Yeni araç alan birçok kişi taşıtın eski sahibinin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor. Örneğin 2009’da 100 lira ceza kesilen bir kişiye gecikme faiziyle birlikte350 liralık ödeme makbuzu gönderildi.

ETİKETLER

trafik cezasıvergi daireleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24