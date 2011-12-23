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Ekonomi

Vergi daireleri, cumartesi günü de açık olacak ANKARA (A.A)

23 Aralık 2011 14:20

-Vergi daireleri, cumartesi günü de açık olacak ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa'da motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, yarın ve 31 Aralık 2011 cumartesi günü de açık olacak. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil satışlarının aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, yarın ve 31 Aralık 2011 cumartesi günlerinde saat 17.00' ye kadar açık olacak.  Açıklamaya göre, söz konusu illerin ilçeleri ile diğer il merkezleri ve ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin, belirtilen tarihlerde açık bulundurulması konusunda vergi dairesi başkanları ve il defterdarları yetkili kılındı. 

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